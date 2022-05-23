COVID за добу: в Україні кількість тих, хто видужав, перевищила кількість хворих

Перші за довгий час обнадійливі новини - в Україні кількість тих, хто видужав від коронавірусу перевищила кількість хворих. За даними, що надійшли з Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в країні було виявлено 8513 нових заражень коронавірусною хворобою, всього в країні вже 979 506 підтверджених інфікувань.
При цьому одужали за добу 14 020 українців (всього - 600 288), а померли 232 людини (всього - 16897).
Статистика коронавірусу по регіонах:
Київ - 102282 (+1 159)
Вінницька - 21145 (+110)
Волинська - 31138 (+365)
Дніпропетровська - 54147 (+992)
Донецька - 32760 (+247)
Житомирська - 36 810 (+36)
Закарпатська - 27 303 (+108)
Запорізька - 48454 (+665)
Івано-Франківська - 42090 (+64)
Київська - 54022 (+559)
Кіровоградська - 7861 (+44)
Луганська - 8994 (+94)
Львівська - 57401 (+448)
Миколаївська - 27479 (+462)
Одеська - 65 503 (+914)
Полтавська - 32506 (+545)
Рівненська - 38920 (+264)
Сумська - 38321 (+151)
Тернопільська - 32 579 (+81)
Харківська - 65652 (+238)
Херсонська - 15973 (+159)
Хмельницька - 36 840 (+26)
Черкаська - 35 413 (+468)
Чернівецька - 38 555 (+192)
Чернігівська - 27 358 (+122)
Нагадаємо, що раніше в ЄС спрогнозували, коли зможуть контролювати пандемію. Для вироблення колективного імунітету необхідно, щоб близько 70% населення мали імунітет.
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