COVID за добу: в Україні кількість тих, хто видужав, перевищила кількість хворих

09:12 22 грудня Киев, Украина

Перші за довгий час обнадійливі новини - в Україні кількість тих, хто видужав від коронавірусу перевищила кількість хворих. За даними, що надійшли з Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в країні було виявлено 8513 нових заражень коронавірусною хворобою, всього в країні вже 979 506 підтверджених інфікувань.

При цьому одужали за добу 14 020 українців (всього - 600 288), а померли 232 людини (всього - 16897).

Статистика коронавірусу по регіонах:

Київ - 102282 (+1 159)

Вінницька - 21145 (+110)

Волинська - 31138 (+365)

Дніпропетровська - 54147 (+992)

Донецька - 32760 (+247)

Житомирська - 36 810 (+36)

Закарпатська - 27 303 (+108)

Запорізька - 48454 (+665)

Івано-Франківська - 42090 (+64)

Київська - 54022 (+559)

Кіровоградська - 7861 (+44)

Луганська - 8994 (+94)

Львівська - 57401 (+448)

Миколаївська - 27479 (+462)

Одеська - 65 503 (+914)

Полтавська - 32506 (+545)

Рівненська - 38920 (+264)

Сумська - 38321 (+151)

Тернопільська - 32 579 (+81)

Харківська - 65652 (+238)

Херсонська - 15973 (+159)

Хмельницька - 36 840 (+26)

Черкаська - 35 413 (+468)

Чернівецька - 38 555 (+192)

Чернігівська - 27 358 (+122)

Нагадаємо, що раніше в ЄС спрогнозували, коли зможуть контролювати пандемію. Для вироблення колективного імунітету необхідно, щоб близько 70% населення мали імунітет.