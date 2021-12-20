Worldometers: за минулу добу в світі заразилися на ковід 405 372 особи

09:57 23 березень Київ, Україна





Всього в світі зафіксовано 124 300 249 випадків інфікування, з них 405 372 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 735 346 осіб, з них 7 038 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 100,2 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Великобританія. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , в світі за минулу добу зафіксовано 405 372 нових випадки захворювання на COVID-19. Померли від наслідків пандемії за добу 7 038 осіб.Всього в світі зафіксовано 124 300 249 випадків інфікування, з них 405 372 тільки за минулу добу.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 735 346 осіб, з них 7 038 за минулу добу.Побороли хворобу і вилікувалися 100,2 млн осіб.У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Великобританія.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 13-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7.