Worldometers: за минулу добу в світі від коронавірусу померли 9 418 осіб

08:27 19 квітень Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , на ранок 19 квітня на планеті зафіксовано понад 700 тисяч нових випадків інфікування коронавірусною хворобою.



Всього за весь період пандемії в світі зафіксовано 142 015 863 випадки інфікування, з них 709 437 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 032 994 особи, з них 9 418 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 120,5 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 12-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5, по летальних випадках - 11-у і 3-ю позицію відповідно.