Omicron утричі заразніший за штам Delta

09:59 09 грудень Київ, Україна

Через два роки після першого зареєстрованого випадку COVID-19 у китайському місті Ухань ми встигли дійти до п'ятнадцятої літери грецького алфавіту – «омікрону».

Кандидат біологічних наук Дмитро Демаш розповів, що відомо і на що чекати від нового варіанту вірусу COVID-19.







Звідки з'явився варіант?

Достеменно невідомо. По одній із гіпотез він міг виникнути в організмі пацієнта з дуже ослабленою імунною системою, у якого хвороба протікала хронічно і вірус міг тривалий час мутувати. Чи виник Omicron в ПАР? Теж невідомо. Відомо лише те, що його там уперше знайшли 24 листопада, а пізніше – знайшли в архівних зразках із ПАР (11 листопада) та Ботсвани (14 листопада). Тому не виключено, що «Омікрон» могли ввезти до ПАР з іншої країни. На жаль, дослідження в цьому напрямі проводити складно через вкрай низький рівень діагностики у більшості країн регіону. Omicron вперше виявили 24 листопада 2021 року у зразках, отриманих з ПАР, які досліджували, щоб виявити причину досить різкого зростання захворюваності на Covid-19 в країні. Після секвенування (повної розшифровки геному) стало зрозуміло, що ми маємо справу з новим варіантом, який дуже відрізняється від своїх попередників – "Альфи", "Бети", "Гами" і "Дельти" (містить понад 30 мутацій порівняно з вихідним штамом). Частину цих мутацій ми вже бачили у попередніх варіантах, які "викликали занепокоєння", частина нові та унікальні. На цьому закінчується конкретна інформація, якою ми вже володіємо на сьогодні та починаються питання та припущення.Достеменно невідомо. По одній із гіпотез він міг виникнути в організмі пацієнта з дуже ослабленою імунною системою, у якого хвороба протікала хронічно і вірус міг тривалий час мутувати. Чи виник Omicron в ПАР? Теж невідомо. Відомо лише те, що його там уперше знайшли 24 листопада, а пізніше – знайшли в архівних зразках із ПАР (11 листопада) та Ботсвани (14 листопада). Тому не виключено, що «Омікрон» могли ввезти до ПАР з іншої країни. На жаль, дослідження в цьому напрямі проводити складно через вкрай низький рівень діагностики у більшості країн регіону.

Що відомо про рівень захворюваності та смертності?





Чи є вірус більш заразним?

Вчені підрахували, що Omicron в умовах реального світу приблизно втричі заразніший, ніж "Дельта". Поки невідомо, чи це пов'язано з якимись молекулярними особливостями вірусу, чи з його здатністю обходити імунний захист.



Чи ефективні наявні вакцини проти Omicron?

Знову ж таки, у нас поки що мало даних. Ми знаємо, що серед інфікованих є як вакциновані, так і невакциновані, але кількість випадків поки що замала, щоб робити висновки. Поки що є попередні дані лабораторних досліджень про те, що ефективність вакцин Pfizer і Moderna може бути значно нижчою, ніж проти "Дельти", але ці результати вимагають подальшого підтвердження та перевірки. За іншими вакцинами інформація поки що відсутня. Про Зараз відбувається різке зростання захворюваності та (вже) госпіталізацій у ПАР. І починається зростання захворюваності на Omicron у низці інших країн. На жаль, оцінити масштаби проблеми зараз неможливо через проблеми з тестуванням та якістю статистичних даних, що надходять з Африки. Поки що офіційних даних про більш важкий перебіг хвороби немає. Як ми бачимо, стратегія обмеження перельотів з країнами Південної Африки не спрацювала, оскільки новий варіант виявили вже після того, як він розійшовся по світу.Вчені підрахували, що Omicron в умовах реального світу приблизно втричі заразніший, ніж "Дельта". Поки невідомо, чи це пов'язано з якимись молекулярними особливостями вірусу, чи з його здатністю обходити імунний захист.Знову ж таки, у нас поки що мало даних. Ми знаємо, що серед інфікованих є як вакциновані, так і невакциновані, але кількість випадків поки що замала, щоб робити висновки. Поки що є попередні дані лабораторних досліджень про те, що ефективність вакцин Pfizer і Moderna може бути значно нижчою, ніж проти "Дельти", але ці результати вимагають подальшого підтвердження та перевірки. За іншими вакцинами інформація поки що відсутня. Про

ефективність вакцин проти госпіталізацій, важкого перебігу або смерті говорити ще рано через брак даних.

Чи потрібні нові вакцини проти Omicron?

Поки невідомо. Про це можна буде з певністю говорити лише після того, як будуть проведені дослідження з ефективності/неефективності вакцин, які вже є на ринку. Представники Pfizer та Moderna вже заявили, що перші партії вакцини проти нового варіанту компанії зможуть поставити через 100 днів, але реалістичність цих заяв викликає певні сумніви. Вакцини проти попередніх варіантів вірусу SARS-CoV-2 від початку року перебувають у клінічних дослідженнях і досі на ринку не з'явилися.



Що із тестуванням?

З тестуванням у нас і добре, і погано. Добре те, що звичайні тести ПЛР дають позитивний результат і в інфікованого варіантом Omicron. Погано те, що вони не дозволяють відокремити інфікованих Omicron від інфікованих іншими варіантами. Тому, мабуть, чекаємо на розробку нових ПЛР-тестів, а на це теж потрібен певний час.



Що із лікуванням?

Ймовірно, ефективність молнупаравіра і паксловіда проти Omicron не буде значно відрізнятися від ефективності проти інших штамів, але для того, щоб підтвердити, необхідні дослідження. На жаль, дуже ймовірно, що ефективність препаратів на основі моноклональних антитіл впаде.



Отже, що ми маємо в результаті: