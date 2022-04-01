COVID: вперше в Україні кількість хворих за добу наблизилася до 11 тисяч

09:51 07 листопада Київ, Україна

Попри відчайдушний масовий пофігізм українців, коронавірус продовжує свої рекордні жнива. З кожним днем число жертв пандемії зростає. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу вперше чисельність нових виявлених випадків зараження коронавірусом в Україні наблизилася до позначки 11 тис. Про це в суботу, 7 листопада, міністерство повідомило в своєму телеграм-каналі.

За його даними, за добу заразилися 10 746 осіб. Найбільший приріст в Харківській області - 1008 нових випадків, у Києві - 854, у Житомирській області - 602.

Крім того, до п'ятірки регіонів з найбільшим добовим приростом захворюваності увійшли Хмельницька і Львівська області з показниками відповідно 579 і 557.

За добу в лабораторіях проведено 82327 тестувань, з них 51 258 методом ПЛР і 31 069 - методом ІФА. За добу одужали 8685 осіб, померло 187.

Всього з початку епідемії в Україні захворіли на коронавірус 450 934 особи, одужали 204 229, померло 8312.

Як повідомлялося, за добу 5 листопада в Україні було зафіксовано понад 9,7 тис. випадків захворювання на коронавірус, що виявилося на сотню менше попереднього антирекорду.