COVID в Україні: виявлено понад 10 тис нових випадків

09:33 30 квітень Київ, Україна





Зокрема, за минулу добу захворіли 391 дитина і 188 медпрацівників.



Також за минулу добу:

🔹 госпіталізовані - 3117 осіб;

🔹 летальних випадків - 307;

🔹 одужали - 20 192 особи;

🔹 здійснено тестувань за добу - 90 101 (в тому числі методом ПЛР - 41 388, методом ІФА - 14 731, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 982).



За весь час пандемії в Україні:

🔸 захворіли - 2 069 537 осіб;

🔸 одужали - 1 655 525 осіб;

🔸 смертей - 44 085;

🔸 проведено ПЛР-тестів - 9 418 779.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1059), Дніпропетровській областях (930), місті Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.



В цілому по Україні хворіє зараз 369 927 людей, за добу активних хворих стало менше на 10 427 осіб, свідчать дані з карти РНБО.



При цьому за минулу добу 73 376 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 306 мобільними бригадами з імунізації і 2069 пунктами щеплення.



Загалом 702 440 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 130 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 29 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 504 101 особа. За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 30 квітня в Україні зареєстровано 10 072 нових випадки COVID-19 , одужали - 20 192 особи.Зокрема, за минулу добу захворіли 391 дитина і 188 медпрацівників.Також за минулу добу:🔹 госпіталізовані - 3117 осіб;🔹 летальних випадків - 307;🔹 одужали - 20 192 особи;🔹 здійснено тестувань за добу - 90 101 (в тому числі методом ПЛР - 41 388, методом ІФА - 14 731, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 982).За весь час пандемії в Україні:🔸 захворіли - 2 069 537 осіб;🔸 одужали - 1 655 525 осіб;🔸 смертей - 44 085;🔸 проведено ПЛР-тестів - 9 418 779.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1059), Дніпропетровській областях (930), місті Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.В цілому по Україні хворіє зараз 369 927 людей, за добу активних хворих стало менше на 10 427 осіб, свідчать дані з карти РНБО.При цьому за минулу добу 73 376 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 306 мобільними бригадами з імунізації і 2069 пунктами щеплення.Загалом 702 440 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 130 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 29 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 504 101 особа.





Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:



Київ - 868 випадків / 8362 щеплення;

Вінницька область - 214 випадків / 3585 щеплень;

Волинська область - 263 випадки / 935 щеплень;

Дніпропетровська область - 930 випадків / 4968 щеплень;

Донецька область - 528 випадків / 3279 щеплень;

Житомирська область - 299 випадків / 2461 щеплення;

Закарпатська область - 77 випадків / 1264 щеплення;

Запорізька область - 620 випадків / 1709 щеплень;

Івано-Франківська область - 121 випадок / 887 щеплень;

Київська область - 415 випадків / 5743 щеплення;

Кіровоградська область - 168 випадків / 2101 щеплення;

Луганська область - 236 випадків / 709 щеплень;

Львівська область - 568 випадків / 3041 щеплення;

Миколаївська область - 313 випадків / 2804 щеплення;

Одеська область - 531 випадок / 2677 щеплень;

Полтавська область - 523 випадки / 5433 щеплення;

Рівненська область - 403 випадки / 1495 щеплень;

Сумська область - 331 випадок / 3402 щеплення;

Тернопільська область - 276 випадків / 1358 щеплень;

Харківська область - +1059 випадків / 6015 щеплень;

Херсонська область - 237 випадків / 2564 щеплення;

Хмельницька область - 328 випадків / 1476 щеплень;

Черкаська область - 366 випадків / 3872 щеплення;

Чернівецька область - 124 випадки / 747 щеплень;

Чернігівська область - 274 випадки / 2489 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.



Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.