COVID в Україні: виявлено понад 10 тис нових випадків

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 30 квітня в Україні зареєстровано 10 072 нових випадки COVID-19, одужали - 20 192 особи.
Зокрема, за минулу добу захворіли 391 дитина і 188 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 3117 осіб;
🔹 летальних випадків - 307;
🔹 одужали - 20 192 особи;
🔹 здійснено тестувань за добу - 90 101 (в тому числі методом ПЛР - 41 388, методом ІФА - 14 731, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 982).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 069 537 осіб;
🔸 одужали - 1 655 525 осіб;
🔸 смертей - 44 085;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 9 418 779.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1059), Дніпропетровській областях (930), місті Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.
В цілому по Україні хворіє зараз 369 927 людей, за добу активних хворих стало менше на 10 427 осіб, свідчать дані з карти РНБО.
При цьому за минулу добу 73 376 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 306 мобільними бригадами з імунізації і 2069 пунктами щеплення.
Загалом 702 440 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 130 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 29 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 504 101 особа.
Зокрема, за минулу добу захворіли 391 дитина і 188 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 3117 осіб;
🔹 летальних випадків - 307;
🔹 одужали - 20 192 особи;
🔹 здійснено тестувань за добу - 90 101 (в тому числі методом ПЛР - 41 388, методом ІФА - 14 731, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 982).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 069 537 осіб;
🔸 одужали - 1 655 525 осіб;
🔸 смертей - 44 085;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 9 418 779.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1059), Дніпропетровській областях (930), місті Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.
В цілому по Україні хворіє зараз 369 927 людей, за добу активних хворих стало менше на 10 427 осіб, свідчать дані з карти РНБО.
При цьому за минулу добу 73 376 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 306 мобільними бригадами з імунізації і 2069 пунктами щеплення.
Загалом 702 440 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 130 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 29 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 504 101 особа.
Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:
Київ - 868 випадків / 8362 щеплення;
Вінницька область - 214 випадків / 3585 щеплень;
Волинська область - 263 випадки / 935 щеплень;
Дніпропетровська область - 930 випадків / 4968 щеплень;
Донецька область - 528 випадків / 3279 щеплень;
Житомирська область - 299 випадків / 2461 щеплення;
Закарпатська область - 77 випадків / 1264 щеплення;
Запорізька область - 620 випадків / 1709 щеплень;
Івано-Франківська область - 121 випадок / 887 щеплень;
Київська область - 415 випадків / 5743 щеплення;
Кіровоградська область - 168 випадків / 2101 щеплення;
Луганська область - 236 випадків / 709 щеплень;
Львівська область - 568 випадків / 3041 щеплення;
Миколаївська область - 313 випадків / 2804 щеплення;
Одеська область - 531 випадок / 2677 щеплень;
Полтавська область - 523 випадки / 5433 щеплення;
Рівненська область - 403 випадки / 1495 щеплень;
Сумська область - 331 випадок / 3402 щеплення;
Тернопільська область - 276 випадків / 1358 щеплень;
Харківська область - +1059 випадків / 6015 щеплень;
Херсонська область - 237 випадків / 2564 щеплення;
Хмельницька область - 328 випадків / 1476 щеплень;
Черкаська область - 366 випадків / 3872 щеплення;
Чернівецька область - 124 випадки / 747 щеплень;
Чернігівська область - 274 випадки / 2489 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.
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