COVID в Україні: кількість хворих за добу перевищила 12,5 тисячі

09:47 14 листопада Київ, Україна

Останнім часом повідомлення МОЗ нагадує зведення з фронту бойових дій. І, на жаль, народ України в цій битві несе з кожним днем все більше і більше втрат. Невже українці зможуть безвольно здатися цьому ворогу? Слова «Разом нас багато» набувають зовсім протилежного змісту.

І ось, в черговий раз оновлений добовий рекорд по коронавірусу. Як повідомляє МОЗ, в суботу, 14 листопада, за минулу добу виявлено 12 524 випадки захворювання.