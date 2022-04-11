COVID в Україні: кількість хворих за добу перевищила 12,5 тисячі

Останнім часом повідомлення МОЗ нагадує зведення з фронту бойових дій. І, на жаль, народ України в цій битві несе з кожним днем все більше і більше втрат. Невже українці зможуть безвольно здатися цьому ворогу? Слова «Разом нас багато» набувають зовсім протилежного змісту.
І ось, в черговий раз оновлений добовий рекорд по коронавірусу. Як повідомляє МОЗ, в суботу, 14 листопада, за минулу добу виявлено 12 524 випадки захворювання.
Зокрема, захворіли 474 дитини і 496 медпрацівників.
Також за останню добу:
госпіталізовано - 1525 осіб;
летальних випадків - 191;
видужало - 4962 людини;
проведено тестувань - 78 179 (в тому числі методом ПЛР - 48054, методом ІФА - 30125).
летальних випадків - 191;
видужало - 4962 людини;
проведено тестувань - 78 179 (в тому числі методом ПЛР - 48054, методом ІФА - 30125).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 525 176 осіб;
видужало - 238 811 осіб;
летальних випадків - 9508;
проведено ПЛР-тестів - 3 876 966.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.
видужало - 238 811 осіб;
летальних випадків - 9508;
проведено ПЛР-тестів - 3 876 966.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.
Статистика по регіонах:
Київ - 49699 (+1053)
Вінницька - 13627 (+260)
Волинська - 18433 (+429)
Дніпропетровська - 20535 (+626)
Донецька - 16632 (+607)
Житомирська - 21597 (+459)
Закарпатська - 19214 (+382)
Запорізька - 17616 (+805)
Івано-Франківська - 27417 (+593)
Київська - 23801 (+698)
Кіровоградська - 3572 (+71)
Луганська - 5080 (+140)
Львівська - 36561 (+561)
Миколаївська - 11944 (+298)
Одеська - 32090 (+758)
Полтавська - 14800 (+473)
Рівненська - 24579 (+534)
Сумська - 17437 (+656)
Тернопільська - 23330 (+318)
Харківська - 46886 (+749)
Херсонська - 6752 (+267)
Хмельницька - 22450 (+496)
Черкаська - 12315 (+642)
Чернівецька - 27511 (+371)
Чернігівська - 11298 (+278)
Днем раніше в Україні було майже 11,8 тисячі випадків коронавірусу.
Щоб спробувати уповільнити поширення хвороби, влада з цієї суботи ввела карантин вихідного дня, але в низці регіонів вирішили бойкотувати це рішення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі