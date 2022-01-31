Статистика захворюваності по областях

12:19 14 вересень Київ, Україна

За офіційними даними РНБО та МОЗ за неділю 13 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 462 людям, 33 хворих померли, 650 пацієнтів одужали, 360 осіб госпіталізували.

Найбільше хворих за добу підтвердилося у Тернопільській області - 352, з них в Тернополі - 158 (напередодні в області було 225). Там також максимальна кількість летальних випадків за неділю - 7.



У Харківській області - 269 нових випадків (Харків - 208) і 6 летальних.



В Одеській області - 205 нових випадків, але без жертв.



У Києві - 168 нових випадків і 3 летальних. Крім того, в Київській області зафіксовано 112 нових хворих, 1 людина померла від ускладнень.



У Львівській області - 143 нових випадки (Львів - 83), 2 летальних.



В Івано-Франківській області - 142 нових хворих, без жертв.



У Чернівецькій області - 135 нових випадків, 1 хворий помер.



У Сумській області - 101 новий випадок, 1 людина померла.



У Миколаївській області - 98 нових випадків, 3 летальних.





У неділю було зроблено 15 920 тестувань, з них 14 323 - методом ПЛР, а 1597 - методом ІФА.



З тих, хто отримав в неділю позитивний результат тесту, було 172 дитини та 73 медичних працівників. За весь час пандемії COVID-19 заразилися 10 156 дітей і 12 955 медпрацівників.



Всього за час пандемії в Україні виявили 156 797 випадків зараження коронавірусом SARS CoV 2, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 3 211 жителів країни, одужали 69 543 хворих.



Зараз COVID-19 намагаються подолати 84 043 жителі України.