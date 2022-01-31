Статистика захворюваності по областях

За офіційними даними РНБО та МОЗ за неділю 13 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 462 людям, 33 хворих померли, 650 пацієнтів одужали, 360 осіб госпіталізували.
Найбільше хворих за добу підтвердилося у Тернопільській області - 352, з них в Тернополі - 158 (напередодні в області було 225). Там також максимальна кількість летальних випадків за неділю - 7.
У Харківській області - 269 нових випадків (Харків - 208) і 6 летальних.
В Одеській області - 205 нових випадків, але без жертв.
У Києві - 168 нових випадків і 3 летальних. Крім того, в Київській області зафіксовано 112 нових хворих, 1 людина померла від ускладнень.
У Львівській області - 143 нових випадки (Львів - 83), 2 летальних.
В Івано-Франківській області - 142 нових хворих, без жертв.
У Чернівецькій області - 135 нових випадків, 1 хворий помер.
У Сумській області - 101 новий випадок, 1 людина померла.
У Миколаївській області - 98 нових випадків, 3 летальних.
У неділю було зроблено 15 920 тестувань, з них 14 323 - методом ПЛР, а 1597 - методом ІФА.
З тих, хто отримав в неділю позитивний результат тесту, було 172 дитини та 73 медичних працівників. За весь час пандемії COVID-19 заразилися 10 156 дітей і 12 955 медпрацівників.
Всього за час пандемії в Україні виявили 156 797 випадків зараження коронавірусом SARS CoV 2, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 3 211 жителів країни, одужали 69 543 хворих.
Зараз COVID-19 намагаються подолати 84 043 жителі України.
У Харківській області - 269 нових випадків (Харків - 208) і 6 летальних.
В Одеській області - 205 нових випадків, але без жертв.
У Києві - 168 нових випадків і 3 летальних. Крім того, в Київській області зафіксовано 112 нових хворих, 1 людина померла від ускладнень.
У Львівській області - 143 нових випадки (Львів - 83), 2 летальних.
В Івано-Франківській області - 142 нових хворих, без жертв.
У Чернівецькій області - 135 нових випадків, 1 хворий помер.
У Сумській області - 101 новий випадок, 1 людина померла.
У Миколаївській області - 98 нових випадків, 3 летальних.
У неділю було зроблено 15 920 тестувань, з них 14 323 - методом ПЛР, а 1597 - методом ІФА.
З тих, хто отримав в неділю позитивний результат тесту, було 172 дитини та 73 медичних працівників. За весь час пандемії COVID-19 заразилися 10 156 дітей і 12 955 медпрацівників.
Всього за час пандемії в Україні виявили 156 797 випадків зараження коронавірусом SARS CoV 2, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 3 211 жителів країни, одужали 69 543 хворих.
Зараз COVID-19 намагаються подолати 84 043 жителі України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі