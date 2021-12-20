Pfizer дозволила іншим компаніям виготовляти свої таблетки для лікування коронавірусу

08:18 17 листопад Київ, Україна

Тепер експериментальні пігулки проти коронавірусу виробництва Pfizer Inc. зможуть виготовляти й інші фармацевтичні гіганти. Що, своєю чергою, допоможе швидше впоратися з пандемією.



Про це повідомляє ABC News.



Першим виробником ліків від коронавірусу стане Женевський патентний пул лікарських засобів. Це дозволить компаніям виробляти пігулки для використання у 95 країнах, що становить близько 53% населення світу.



Старт виробництва ліків заплановано на початок 2022 року.



З гуманних міркувань керівництво компанії Pfizer відмовилося від матеріальних відрахувань за реалізацію ліків у країнах з економікою, що розвивається, і в тих країнах, жителі яких максимально постраждали від наслідків пандемії.



При цьому організація «Лікарі без кордонів» обурена тим фактом, що керівництво Pfizer не дає можливості своєму препарату бути максимально доступним для світу. Оскільки Pfizer Inc. відмовилася підписувати ліцензійну угоду з Китаєм, Аргентиною та Таїландом.



Нагадаємо, в Україні розпочинають клінічні випробування таблеток Pfizer і Merck від Covid-19.



Як відомо, охочим українцям пропонують долучитися до клінічних досліджень медичних засобів проти коронавірусу, які зараз проходять по всьому світу.