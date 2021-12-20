Moderna перевірить ефективність своєї ковід-вакцини на дітях

20:07 16 березень Київ, Україна

Американська фармацевтична компанія Moderna має намір проводити клінічні дослідження ковід-вакцини свого виробництва на дітях від 6 місяців до 12 років.

Про це сказано в пресрелізі компанії.

У другій фазі випробувань беруть участь діти від 6 місяців до 12 років з США і Канади. Вони отримали дози вакцини мРНК-1273. Всього у випробуваннях візьмуть участь 6750 осіб.



Дітям будуть вводити різні дози вакцини з інтервалом 28 днів. Спостереження за учасниками дослідження триватимуть 12 місяців після другої дози.



Нагадаємо, компанія Pfizer проводить випробування свого препарату за участю дітей 12-15 років, а незабаром хоче перевірити його на іншій віковій групі - від 5 до 11 років. AstraZeneca перевірятиме свій препарат на дітях від 6 років. Очікується, що ці дослідження триватимуть кілька місяців.