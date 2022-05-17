FDA підтвердило безпеку ковід-вакцини виробництва Moderna

18:25 15 грудня Київ, Україна

Вакцина виробництва компанії Moderna успішно пройшла всі етапи дослідження і підтвердила свою ефективність на 94%.



Про це у вівторок оголосило Національне управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Про це у вівторок оголосило Національне управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA)

Його схвалення означає, що препарат Moderna може стати другою дозволеною вакциною від коронавірусу в країні, після того, як раніше управління схвалило застосування вакцини компаній Pfizer спільно з німецькою BioNTech.



На відміну від цих щеплень, вакцина фірми Moderna не вимагає низьких температур для зберігання під час перевезення.



На четвер запланована експертна нарада, учасники якої визначать, чи рекомендувати препарат Moderna для масового використання, зазначає Бі-бі-сі.