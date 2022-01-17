Pfizer/BioNTech подали заявку в ЕМА на використання вакцини серед підлітків

20:03 30 квітень Київ, Україна

Сьогодні виробники ковід-вакцини Pfizer Inc і BioNTech SE оголосили про те, що подали заявку в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) з пропозицією використовувати вакцини Pfizer/BioNTech "Comirnaty" у підлітків у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомляє сайт німецького розробника.



Якщо EMA схвалить дозвіл, то він буде дійсним у всіх 27 державах-членах ЄС.



Компанії вже подали подібний запит в Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) про надання дозволу на екстрене використання (EUA) вакцини і планують вимагати додаткових поправок в інших контролюючих органах в усьому світі.



Подання базується на даних основного клінічного випробування фази 3, в якому взяли участь 2 260 учасників віком від 12 до 15 років. Результати цього дослідження, оголошені 31 березня 2021, показали ефективність вакцини на 100%. Під час випробування вакцина також добре переносилася учасниками. Вони будуть продовжувати перебувати під наглядом експертів протягом ще двох років після введення другої дози.