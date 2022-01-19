Moderna планує випустити комбіновану вакцину проти COVID-19 та грипу

09:12 18 січень Київ, Україна





Головний виконавчий директор Moderna Стефана Банселя заявив, що комбінована Компанія Moderna восени 2023 року хоче випустити комбіновану вакцину, яка діятиме проти коронавірусу, грипу та RSV – вірусу, що викликає інфекції дихальних шляхів.Головний виконавчий директор Moderna Стефана Банселя заявив, що комбінована вакцина створить широкий захист від хвороб, що спричиняють респіраторні віруси. Вакцинація дозволить отримати імунітет перед зимовим інфекційним сезоном без необхідності робити велику кількість щеплень.

«Наша мета – дати можливість робити одне щеплення щороку [...] У кращому разі, це [випуск вакцини] буде восени 2023 року», – каже він.

Вакцина проти грипу, що використовує мРНК-технологію, має перейти від 2-ї до 3-ї фази випробувань улітку 2022 року.



Крім того, у Moderna кажуть, що у 2022 році планують поставити 2-3 мільярди доз вакцини від коронавірусу.



Moderna – мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna. Вона стала другою сертифікованою в ЄС вакциною проти COVID-19. Для повної вакцинації проти COVID-19 необхідні дві дози з інтервалом 28 днів. Ефективність препарату становить 94,1%.



Про більшу ефективність вакцини Moderna проти штаму Дельта, якщо порівняти з Pfizer та Johnson & Johnson, йдеться у дослідженні вчених із інституту Регенштрайфу.



У грудні 2021 року Moderna успішно випробувала мРНК-вакцину проти вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) на мишах та макаках."