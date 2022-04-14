COVAX схвалив виділення безкоштовної вакцини для 20% населення України

Близько 4 млн українських громадян вже в першій половині 2021 року зможуть бути безкоштовно щеплені вакциною від виробника Moderna (США).
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко.
"Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX, має можливість отримати вакцини від коронавірусної хвороби в кількості доз, що дорівнює 20% населення, безкоштовно. Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 року коштом фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів і урядів інших країн", - написав чиновник.
Ляшко підтвердив, що в глобальний механізм COVAX включений кандидат вакцини від виробника Moderna (США), попередні результати дослідження якої показали 95% ефективності запобігання розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.
"Ставимо перед собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними і безпечними вакцинами в 2021 році, як коштом глобальних ініціатив, так і коштом державного бюджету України", - додав головний санлікар.
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