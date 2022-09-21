Moderna назвала свою вакцину безпечною для дітей 6-11 років

Фармацевтична компанія Moderna повідомила, що її вакцина проти коронавірусу в дозі, що становить половину від дорослої, добре переноситься дітьми віком 6-11 років, не викликаючи тяжких побічних ефектів. Це відзначили попередні результати клінічного випробування вакцини у дітей, які поки що не опубліковані в журналі, що рецензується.
Вчені компанії Moderna провели проміжний аналіз результатів клінічного випробування своєї вакцини у дітей віком від 6 до 11 років. У дослідженні взяли участь 4753 учасники, яким ввели дві вакцини в дозі 50 мікрограмів, що становить половину від дози дорослих. Результати вказують, що імунна відповідь юних учасників подібна до такої у дорослих з успішним виробленням нейтралізуючих антитіл. Це саме стосується побічних ефектів. Як і у дорослих, вони були легкими або помірними, проходили через кілька днів, і зазвичай проявлялися болем у місці ін'єкції, втомою, головним болем чи жаром.
Вчені компанії Moderna провели проміжний аналіз результатів клінічного випробування своєї вакцини у дітей віком від 6 до 11 років. У дослідженні взяли участь 4753 учасники, яким ввели дві вакцини в дозі 50 мікрограмів, що становить половину від дози дорослих. Результати вказують, що імунна відповідь юних учасників подібна до такої у дорослих з успішним виробленням нейтралізуючих антитіл. Це саме стосується побічних ефектів. Як і у дорослих, вони були легкими або помірними, проходили через кілька днів, і зазвичай проявлялися болем у місці ін'єкції, втомою, головним болем чи жаром.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі