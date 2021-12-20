Omicron може стати домінуючим у Європі до середини січня

08:17 16 грудень Київ, Україна

Глава ЄС Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що варіант Covid-19 Omicron може стати домінуючим у Європі наступного місяця.



"Медики наполягають на тому, що до середини січня Omicron стане новим - домінуючим варіантом у Європі", - заявила фон дер Ляєн Європейському парламенту, вказуючи на наукові дані.



«Але за останній рік ми багато працювали та багато чого досягли, і саме тому Європа зараз перебуває у максимально вигідному становищі для боротьби з вірусом», - сказала вона.



Фон дер Ляєн упевнена, що зараз «достатньо доз вакцини для кожного європейця».



«Зараз ми можемо виробляти 300 мільйонів доз вакцини на місяць тут, у Європі», - сказала вона.



«У нас є контракти, які гарантують, що ми отримаємо вакцини, як тільки вони будуть адаптовані до нового варіанту, якнайшвидше. І нам сказали, що адаптація вакцин, що є у нас, займе близько 100 днів».



За її словами, на сьогодні 66,6% населення ЄС отримали дві дози вакцини Covid-19, а 62 мільйони отримали третє бустерне щеплення.



Вона сказала, що «нині найважливіше» - це збільшити загальний рівень вакцинації, зокрема, серед дітей, а блоку необхідно активізувати боротьбу з подолання «вакцинального скептицизму».



Всесвітня організація охорони здоров'я у вівторок заявила, що Омікрон поширюється безпрецедентними темпами і що він «імовірно» є у більшості країн.



Як повідомив журналістам голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, з того часу, як новий варіант, що сильно мутував, був вперше виявлений на півдні Африки минулого місяця, про нього повідомили в 77 країнах.



Європейський центр з профілактики та контролю захворювань у своєму останньому звіті у вівторок нарахував загалом 2127 підтверджених випадків захворювання на штам Омікрон у ЄС та кількох країнах-партнерах, при цьому найбільші числа в Данії, Норвегії, Франції, Німеччині та Бельгії.