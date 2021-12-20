COVAX до середини літа виділить Україні понад 947 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech

18:17 31 березень Київ, Україна

Найскладніша в транспортуванні і зберіганні ковід-вакцина виробництва Pfizer-BioNTech прибуде в Україну в рамках ініціативи COVAX , в кількості 947 700 доз вакцини до кінця червня.



Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.



"Орієнтовні терміни поставки імунобіологічного препарату - до кінця червня", - уточнив він.



Він також додав, що найближчим часом Україна також отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer, які будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних установах і будинках для літніх людей, а також персоналу таких установ.



"Логістика відпрацьована, медичні працівники навчені. Очікуємо", - підсумував Ляшко.