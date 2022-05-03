Pfizer і Moderna піднімають ціни на вакцини від коронавірусу

06:45 02 серпня Київ, Україна

На тлі досліджень, які показали високі результати ефективності вакцинації препаратами компаній Pfizer Moderna , їхня продукція подорожчала на 25% і 10% відповідно.

Про це з посиланням на Financial Times повідомляє Радіо свобода в неділю, 1 серпня.



За інформацією видання, вакцина Pfizer подорожчала на 25% - з 15,5 до 19,5 євро. Moderna підвищила ціну приблизно на 10% - в останніх контрактах на поставку в ЄС ціна становить 25,5 долара (тоді як в першій закупівельній угоді одна доза коштувала близько 22,6 долара).



Третя фаза випробувань вакцин Pfizer і Moderna показала більш високу ефективність, ніж вакцини компаній AstraZeneca і Johnson & Johnson.



У свою чергу Єврокомісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки з європейських заводів-виробників.



При цьому Moderna підтвердила, що угоди щодо менших обсягів будуть виконуватися за вищими цінами, тоді як компанія Pfizer ухилилася від коментарів.