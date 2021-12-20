Pfizer і BioNTech випробовують свою вакцину на дітях від 6 місяців

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Безпеку своєї ковід-вакцини компанія Pfizer/BioNTech почала досліджувати на дітях у віці від 6 місяців до 12 років. Випробувана вибірка охоплює 144 дітей.

Про це в четвер, 25 березня, написав Reuters.



За даними агентства, у випробуваннях препарату візьмуть участь діти у віці від шести місяців.



За словами представника Pfizer Шарон Кастільо, перші дози вакцини діти отримали вже в середу, 24 березня. Результати тестування компанія сподівається отримати в другій половині 2021 року.



Pfizer і BioNTech планують спочатку протестувати безпеку своєї вакцини з подвійним введенням вакцини в трьох різних дозах - 10, 20 і 30 мкг - в дослідженні фази I/II за участю 144 учасників.



Пізніше вони планують розширити дослідження до 4500 учасників на пізній стадії, в якому вони будуть перевіряти безпеку, переносимість та імунну відповідь, створювану вакциною, ймовірно, шляхом вимірювання рівнів антитіл у молодих людей.



Кастільо сказав, що компанії сподіваються отримати дані випробування в другій половині 2021 року.



Вакцина Pfizer/BioNTech була дозволена регулюючими органами США в кінці грудня для людей у віці 16 років і старше. За даними Центрів США з контролю і профілактики захворювань, станом на ранок середи в США було введено майже 66 мільйонів доз вакцини.