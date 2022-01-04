FDA допустило бустерну вакцинацію препаратом виробництва Pfizer для підлітків 12-15 років

Бустерні дози вакцини від коронавірусу вже рекомендовані всім у віці 16 років і більше, і федеральні регулюючі органи у понеділок вирішили, що вони також виправдані для дітей віком від 12 до 15 років, якщо з моменту їхньої останньої дози пройшло достатньо часу.
Вакцини, як і раніше, забезпечують надійний захист від серйозних захворювань, пов'язаних із будь-яким типом COVID-19. Але органи охорони здоров'я закликають усіх, хто має право отримати бустерну дозу, щоб уникнути ускладнень – вакцинуватись.
Вакцини, як і раніше, забезпечують надійний захист від серйозних захворювань, пов'язаних із будь-яким типом COVID-19. Але органи охорони здоров'я закликають усіх, хто має право отримати бустерну дозу, щоб уникнути ускладнень – вакцинуватись.
Діти зазвичай менш серйозно переносять COVID-19, ніж дорослі. Але з появою нового штаму Омікрон кількість дитячих госпіталізацій зростає - більшість з них не вакциновані.
Вакцина, вироблена Pfizer та її партнером BioNTech, – єдиний варіант у США для дітей будь-якого віку. За даними CDC, близько 13,5 мільйона дітей віком від 12 до 17 років вже отримали два щеплення від Pfizer.
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