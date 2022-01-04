FDA допустило бустерну вакцинацію препаратом виробництва Pfizer для підлітків 12-15 років

08:40 04 січень Київ, Україна

Бустерні дози вакцини від коронавірусу вже рекомендовані всім у віці 16 років і більше, і федеральні регулюючі органи у понеділок вирішили, що вони також виправдані для дітей віком від 12 до 15 років, якщо з моменту їхньої останньої дози пройшло достатньо часу.



Вакцини, як і раніше, забезпечують надійний захист від серйозних захворювань, пов'язаних із будь-яким типом COVID-19. Але органи охорони здоров'я закликають усіх, хто має право отримати бустерну дозу, щоб уникнути ускладнень – вакцинуватись.