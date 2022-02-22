Covid: Австралія відкрила кордони для міжнародних поїздок

16:30 21 лютий Київ, Україна





Раніше в Австралію щороку приїжджало дев'ять мільйонів іноземних гостей, але тепер туристична індустрія сподівається, що два роки збоїв добігають кінця.



Понад 50 міжнародних рейсів мали приземлитися в Австралії у понеділок, коли її кордони знову відкрилися.



Прем'єр-міністр Скотт Моррісон сказав, що країна "переходить від обережності до впевненості, коли справа доходить до подорожей". У той час як багато туристичних підприємств поділяють його ентузіазм, деякі вважають, що відновлення буде повільним і потрібен час, щоб іноземні відвідувачі повернулися у великій кількості.



Марджі Осмонд, виконавчий директор Форуму з туризму та транспорту, галузевої організації, каже, що оскільки Австралія намагається залучити іноземних відвідувачів, вона зіткнеться з конкуренцією з боку інших країн. У понеділок Австралія знову відкрила свої кордони для іноземних туристів, які пройшли подвійну вакцинацію. Вони були закриті з березня 2020 року згідно з одними з найжорсткіших у світі заходів боротьби з COVID-19 Раніше в Австралію щороку приїжджало дев'ять мільйонів іноземних гостей, але тепер туристична індустрія сподівається, що два роки збоїв добігають кінця.Понад 50 міжнародних рейсів мали приземлитися в Австралії у понеділок, коли її кордони знову відкрилися.Прем'єр-міністр Скотт Моррісон сказав, що країна "переходить від обережності до впевненості, коли справа доходить до подорожей". У той час як багато туристичних підприємств поділяють його ентузіазм, деякі вважають, що відновлення буде повільним і потрібен час, щоб іноземні відвідувачі повернулися у великій кількості.Марджі Осмонд, виконавчий директор Форуму з туризму та транспорту, галузевої організації, каже, що оскільки Австралія намагається залучити іноземних відвідувачів, вона зіткнеться з конкуренцією з боку інших країн.

«Відновлення довіри має вирішальне значення, чи то тут, чи всередині країни, чи в глобальній подорожі, — сказала вона.. — Нам доведеться виконати значну роботу, щоб люди відчували себе комфортно, приїжджаючи сюди знову. Але ситуацію ускладнює глобальний ринок із ще вищою конкуренцією».

Агентство Tourism Australia, офіційне маркетингове агентство країни, заявило, що планує залучити відвідувачів із Великобританії, Європи, США, Японії та Кореї.



Прем'єр-міністр Моррісон сказав, що іноземні мандрівники, які приїхали до Австралії, отримають одне з найбільших вражень, яке вони можуть собі уявити.



Згідно з діючими правилами, іноземні гості мають отримати дві дози вакцини від COVID-19.



В Австралії з початку пандемії зареєстровано близько 2,7 мільйона випадків зараження коронавірусом та 4900 смертей.