Covid: Австралія відкрила кордони для міжнародних поїздок

У понеділок Австралія знову відкрила свої кордони для іноземних туристів, які пройшли подвійну вакцинацію. Вони були закриті з березня 2020 року згідно з одними з найжорсткіших у світі заходів боротьби з COVID-19.
Раніше в Австралію щороку приїжджало дев'ять мільйонів іноземних гостей, але тепер туристична індустрія сподівається, що два роки збоїв добігають кінця.
Понад 50 міжнародних рейсів мали приземлитися в Австралії у понеділок, коли її кордони знову відкрилися.
Прем'єр-міністр Скотт Моррісон сказав, що країна "переходить від обережності до впевненості, коли справа доходить до подорожей". У той час як багато туристичних підприємств поділяють його ентузіазм, деякі вважають, що відновлення буде повільним і потрібен час, щоб іноземні відвідувачі повернулися у великій кількості.
Марджі Осмонд, виконавчий директор Форуму з туризму та транспорту, галузевої організації, каже, що оскільки Австралія намагається залучити іноземних відвідувачів, вона зіткнеться з конкуренцією з боку інших країн.
Раніше в Австралію щороку приїжджало дев'ять мільйонів іноземних гостей, але тепер туристична індустрія сподівається, що два роки збоїв добігають кінця.
Понад 50 міжнародних рейсів мали приземлитися в Австралії у понеділок, коли її кордони знову відкрилися.
Прем'єр-міністр Скотт Моррісон сказав, що країна "переходить від обережності до впевненості, коли справа доходить до подорожей". У той час як багато туристичних підприємств поділяють його ентузіазм, деякі вважають, що відновлення буде повільним і потрібен час, щоб іноземні відвідувачі повернулися у великій кількості.
Марджі Осмонд, виконавчий директор Форуму з туризму та транспорту, галузевої організації, каже, що оскільки Австралія намагається залучити іноземних відвідувачів, вона зіткнеться з конкуренцією з боку інших країн.
Агентство Tourism Australia, офіційне маркетингове агентство країни, заявило, що планує залучити відвідувачів із Великобританії, Європи, США, Японії та Кореї.
Прем'єр-міністр Моррісон сказав, що іноземні мандрівники, які приїхали до Австралії, отримають одне з найбільших вражень, яке вони можуть собі уявити.
Згідно з діючими правилами, іноземні гості мають отримати дві дози вакцини від COVID-19.
В Австралії з початку пандемії зареєстровано близько 2,7 мільйона випадків зараження коронавірусом та 4900 смертей.
Прем'єр-міністр Моррісон сказав, що іноземні мандрівники, які приїхали до Австралії, отримають одне з найбільших вражень, яке вони можуть собі уявити.
Згідно з діючими правилами, іноземні гості мають отримати дві дози вакцини від COVID-19.
В Австралії з початку пандемії зареєстровано близько 2,7 мільйона випадків зараження коронавірусом та 4900 смертей.
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