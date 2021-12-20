Emirates Airlines виплатить компенсацію заразилися COVID-19

"Креативний хід" для залучення клієнтів придумала авіакомпанія з ОАЕ Emirates Airlines. Якщо пасажир захворів на борту літака, компанія виплатить компенсацію в розмірі до 176 000 доларів.
Ті, що вижили після зараження коронавирусной інфекцією Covid-19 пасажири авіакомпанії Emirates зможуть отримати компенсацію в розмірі до 176 000 доларів, а в разі смерті від вірусу компанія оплатить його похорон.
Відповідно до нових правил, пасажир, який заразився коронавирусной інфекцією в дорозі, в разі летального результату має право отримати на похорон 1 765 доларів. через NEXtCARE, дочірню компанію страхової компанії Allianz.
Заразилися пасажири, які не померли після польоту в авіакомпанії, можуть отримати до 176 000 доларів, а також 118 доларів в день на карантинне проживання на термін до 14 днів.
Компанія додає, що покриття є безкоштовним і автоматично застосовується при реєстрації на рейс.
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