ВООЗ: Пандемія посилюється на глобальному рівні

11:05 10 липень Київ, Україна

Темпи поширення коронавирусной інфекції продовжують встановлювати рекорди практично кожен день, тому Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про посилення пандемії COVID-19 на глобальному рівні.

За словами представника ВООЗ Меліта Вуйнович, за шість місяців організація зафіксувала понад десяти мільйонів випадків коронавирусной інфекції нового типу. При цьому за кожну з двох останніх тижнів було виявлено більше одного мільйона нових випадків COVID-19. Статистика вказує на високу ймовірність початку другої хвилі COVID-19, але на практиці ситуація буде залежати від того, наскільки сумлінно люди будуть дотримуватися заходів профілактики.

Психологічна втома від необхідності використання засобів індивідуального захисту накопичується, але це не привід відмовлятися від масок - сказала Меліта Вуйнович, додавши, що поширення вірусу знижується не через природних факторів, а завдяки заходам, які приймаються в рамках громадської охорони здоров'я.

Раніше, про прискорення спалаху коронавируса говорив Тедрос Гебрейесус, глава ВООЗ. Він заявив, що пік коронавируса ще не пройдений в світі, тому COVID-19 продовжує залишатися більш ніж актуальною загрозою.