Sinovac - дітям. Китай дозволив екстрену вакцинацію дітей

13:20 08 червень Київ, Україна

Вакцина китайського виробника Sinovac допущена до екстреної вакцинації дітей від трьох років.

Про це представник Sinovac повідомив AFP.



"В останні дні вакцина Sinovac була схвалена для екстреного використання у дітей від 3 до 17 років", - сказав він.



При цьому, представник компанії не уточнив, коли діти зможуть почати отримувати щеплення.



Представник іншої основної вакцини в Китаї, Sinopharm, заявив, що експерти продемонстрували ефективність вакцини для дітей, але не підтвердив, чи була вона схвалена для використання.