5 областей стали лідерами щодо хворих на COVID-19 за минулу добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 377 нових випадків захворювання на COVID-19. Згідно з попередньою статистикою, це майже в 2 рази менше, ніж за даними за 2 липня. Також Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що офіційно видужали - 526 людей.

Серед захворілих - 11 дітей і п'ятеро медиків. Госпіталізовано 460 осіб (добою раніше - 420), 10 пацієнтів померли (добою раніше - 36).

Офіційно за 3 липня зроблені 27 979 тестів на коронавірус (43 004 добою раніше). З них методом ПЛР, який виявляє хворих, - 14 229, методом ІФА, що виявляє як хворих, так і недавно перехворілих, - 3356, експрес-тестами на антиген - 10 405.

Найбільше хворих на COVID-19 за добу виявлено в Києві, Одеській, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні зареєстровано 2 237 553 хворих на COVID-19, з них 2 171 182 - одужали, 52 470 осіб померли. Проведено понад 10,9 млн ПЛР-тестів.

Дані по областях:

Київ - 126 хворих за добу;

Одеська - 49;

Київська - 31;

Запорізька - 26;

Дніпропетровська - 20;

Миколаївська - 17;

Сумська - 15;

Львівська - 12;

Тернопільська - 12;

Харківська - 11;

Херсонська - 11;

Івано-Франківська - 6;

Волинська - 5;

Житомирська - 5;

Хмельницька - 5;

Черкаська - 5;

Чернівецька - 4;

Вінницька - 3;

Донецька - 3;

Кіровоградська - 3;

Полтавська - 3;

Чернігівська - 3;

Луганська - 1;

Рівненська - 1;

Закарпатська - 0.