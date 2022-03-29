5 областей стали лідерами щодо хворих на COVID-19 за минулу добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 377 нових випадків захворювання на COVID-19. Згідно з попередньою статистикою, це майже в 2 рази менше, ніж за даними за 2 липня. Також Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що офіційно видужали - 526 людей.
Серед захворілих - 11 дітей і п'ятеро медиків. Госпіталізовано 460 осіб (добою раніше - 420), 10 пацієнтів померли (добою раніше - 36).
Офіційно за 3 липня зроблені 27 979 тестів на коронавірус (43 004 добою раніше). З них методом ПЛР, який виявляє хворих, - 14 229, методом ІФА, що виявляє як хворих, так і недавно перехворілих, - 3356, експрес-тестами на антиген - 10 405.
Найбільше хворих на COVID-19 за добу виявлено в Києві, Одеській, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні зареєстровано 2 237 553 хворих на COVID-19, з них 2 171 182 - одужали, 52 470 осіб померли. Проведено понад 10,9 млн ПЛР-тестів.
Дані по областях:
Київ - 126 хворих за добу;
Одеська - 49;
Київська - 31;
Запорізька - 26;
Дніпропетровська - 20;
Миколаївська - 17;
Сумська - 15;
Львівська - 12;
Тернопільська - 12;
Харківська - 11;
Херсонська - 11;
Івано-Франківська - 6;
Волинська - 5;
Житомирська - 5;
Хмельницька - 5;
Черкаська - 5;
Чернівецька - 4;
Вінницька - 3;
Донецька - 3;
Кіровоградська - 3;
Полтавська - 3;
Чернігівська - 3;
Луганська - 1;
Рівненська - 1;
Закарпатська - 0.
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