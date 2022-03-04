5270 осіб - кількість смертей за добу в світі

Університет Джонса Хопкінса опублікував нові дані про поширення пандемії коронавірусу в світі.
Станом на ранок 9 жовтня за добу в світі від коронавірусу померло 5270 осіб.
Всього кількість тих, хто заразилися, в світі досягла 36,5 млн, померло 1 млн 62 тис. осіб, 25,5 млн хворих видужали.
Країни з найбільшим поширенням інфекції:
США (7,6 млн захворіло, 212,8 тис. померло, 3 млн видужало);
Індія (6,9 млн хворих, майже 106,5 тис. померлих, 5,9 млн видужали);
Бразилія (5 млн хворих, 149 тис. померлих. 4,5 млн видужали);
Росія (1,25 млн хворих, 21,9 тис. померлих, 998 тис. видужали);
Колумбія (886,2 тис. хворих, 27,2 тис. померлих, 774 тис. видужали).
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