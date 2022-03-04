5270 осіб - кількість смертей за добу в світі

09:43 09 жовтень Київ, Україна

Університет Джонса Хопкінса опублікував нові дані про поширення пандемії коронавірусу в світі.



Станом на ранок 9 жовтня за добу в світі від коронавірусу померло 5270 осіб.

Всього кількість тих, хто заразилися, в світі досягла 36,5 млн, померло 1 млн 62 тис. осіб, 25,5 млн хворих видужали.



Країни з найбільшим поширенням інфекції:



США (7,6 млн захворіло, 212,8 тис. померло, 3 млн видужало);

Індія (6,9 млн хворих, майже 106,5 тис. померлих, 5,9 млн видужали);

Бразилія (5 млн хворих, 149 тис. померлих. 4,5 млн видужали);

Росія (1,25 млн хворих, 21,9 тис. померлих, 998 тис. видужали);

Колумбія (886,2 тис. хворих, 27,2 тис. померлих, 774 тис. видужали).