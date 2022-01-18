3 травня в Україні помітний спад захворюваності - 2758 інфікованих

На ранок 3 травня в Україні спостерігається помітний спад нових випадків інфікування. За минулу добу зафіксували 2758 інфікованих, також стало відомо про 154 смерті та 5 550 одужань.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 3 травня.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
Всього за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 085 938 осіб, 1 681 815 пацієнтів одужали, летальних випадків - 44 -750.
В Україні діє адаптивний карантин. Станом на 3 травня в червоній зоні знаходяться сім регіонів: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
Всього за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 085 938 осіб, 1 681 815 пацієнтів одужали, летальних випадків - 44 -750.
В Україні діє адаптивний карантин. Станом на 3 травня в червоній зоні знаходяться сім регіонів: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
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