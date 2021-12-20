255 людей госпіталізовано з COVID -19 за добу

13:41 24 липень Київ, Україна

В Україні поставлено новий антирекорд. За минулу добу з діагнозом коронавірусна інфекція госпіталізовано 255 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 24 липня.

За словами міністра, особливо важко переносять COVID-19 люди похилого віку та особи з супутніми захворюваннями. Степанов нагадав, що госпіталізації підлягають хворі з важким і середнім перебігом хвороби. Зростання кількості хворих, які потребують госпіталізації, в МОЗ назвали тривожним сигналом.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що для зменшення ризику інфікування необхідно дотримуватися маскового режиму, соціальну дистанцію і користуватися антисептиками.

Нагадаємо, що добовий показник захворюваності коронавірусів в Україні знову виріс, протягом четверга в країні діагностували 972 нових випадку COVID-19. станом на ранок п'ятниці, 24 липня, в Україні коронавірусів захворіли 62 823 особи. За весь час епідемії одужали 34 886 чоловік, 1 571 - померли. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Всього проведено 937 006 тестувань методом ПЛР.

Відзначимо, що людей, виписалися з лікарень все ж більше, ніж госпіталізованих. За добу виписано 886 пацієнтів.