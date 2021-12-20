215 тис доз вакцини CoronaVac вже в Україні

В "Борисполі" приземлився літак з партією препарату CoronaVac, літак зустрічали головний санлікар Віктор Ляшко, представники МЗС України та посольства КНР в Україні.
Доставлена партія складається з 215 тисяч доз. Варто відзначити, що препарат CoronaVac розроблений китайською компанією Sinovac Biotech. Ці розробники були одними з перших, з ким Україна уклала контракт на поставку препарату проти коронавірусу. Одна доза китайської вакцини обійшлася уряду в трохи більше ніж 500 грн. Реєстрація препарату МОЗ пройшла двома тижнями раніше - 10 березня. Всього Україна очікує поставку 1,915 млн доз CoronaVac.
Доставлена партія складається з 215 тисяч доз. Варто відзначити, що препарат CoronaVac розроблений китайською компанією Sinovac Biotech. Ці розробники були одними з перших, з ким Україна уклала контракт на поставку препарату проти коронавірусу. Одна доза китайської вакцини обійшлася уряду в трохи більше ніж 500 грн. Реєстрація препарату МОЗ пройшла двома тижнями раніше - 10 березня. Всього Україна очікує поставку 1,915 млн доз CoronaVac.
За словами компанії, яка займалася доставкою вакцини в Україну, спочатку препарат відправлять на склад. Після всіх необхідних перевірок почнуться поставки в усі регіони країни. У цій же компанії уточнили щодо ефективності даної вакцини. Згідно з даними чергового турецького дослідження, ця цифра дорівнює 83,5%.
Крім цього, вакцина CoronaVac - вельми зручна у використанні, адже один флакон містить конкретно одну дозу препарату (на відміну від того ж CoviShield). Також препарат невибагливий, здатний зберігатися при температурі +2...+8 градусів за Цельсієм.
Вакцинувати препаратом китайського виробництва спочатку планують українців похилого віку. Також вакцину зможуть отримати соціальні працівники, які доглядають за літніми людьми - щоб уникнути поширення хвороби.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі