1 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech їде в Україну - вона буде у вільному доступі

13:06 12 липня Київ, Україна

До кінця липня центри вакцинації отримають ковід-вакцину виробництва Pfizer-BioNTech . Доступ до неї не буде обмежений.

Про це в понеділок, 12 липня, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому цю вакцину зробили доступною для широкого загалу", - йдеться в повідомленні.

Також в Україні в пунктах щеплення використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.



Ті, хто отримав перше щеплення CoronaVac в цих центрах, зможуть зробити щеплення другою дозою в тих же центрах або в пунктах щеплення.



Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін нагадав, що за даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac продемонструвала ефективність в 83,5% в запобіганні симптоматичним захворюванням COVID-19 і 100% ефективність в попередженні госпіталізації та смерті.



У пунктах щеплення також триває вакцинація другою дозою вакцини AstraZeneca тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини будь-якого виробника (Covishield, AstraZeneca-SKBio), додали в МОЗ.