1 серпня в Україні виявлено 265 інфікованих коронавірусом

09:24 02 серпня Київ, Україна

За минулу неділю медики діагностували всього 265 нових випадків інфікування коронавірусом, серед них 11 дітей і 1 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 2 серпня.



При цьому одужали за добу 176 осіб (всього - 2187170), а померли четверо українців (всього - 52955).



Випадків/вакцинацій (2 доза):



Київ - 62/1978

Вінницька обл - 21/286

Волинська обл - 2/94

Дніпропетровська обл - 9/475

Донецька обл - 2/82

Житомирська обл - 12/533

Закарпатська обл - 0/212

Запорізька обл - 0/149

Івано-Франківська обл - 1/170

Київська обл - 5/515

Кіровоградська обл - 1/186

Луганська обл - 6/26

Львівська обл - 12/867

Миколаївська обл - 16/32

Одеська обл - 30/911

Полтавська обл - 2/786

Рівненська обл - 4/75

Сумська обл - 3/106

Тернопільська обл - 30/247

Харківська обл - 17/426

Херсонська обл - 11/551

Хмельницька обл - 4/325

Черкаська обл - 1/479

Чернівецька обл - 10/178

Чернігівська обл - 4/669