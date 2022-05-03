1 серпня в Україні виявлено 265 інфікованих коронавірусом

За минулу неділю медики діагностували всього 265 нових випадків інфікування коронавірусом, серед них 11 дітей і 1 медпрацівник.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 2 серпня.
При цьому одужали за добу 176 осіб (всього - 2187170), а померли четверо українців (всього - 52955).
Випадків/вакцинацій (2 доза):
Київ - 62/1978
Вінницька обл - 21/286
Волинська обл - 2/94
Дніпропетровська обл - 9/475
Донецька обл - 2/82
Житомирська обл - 12/533
Закарпатська обл - 0/212
Запорізька обл - 0/149
Івано-Франківська обл - 1/170
Київська обл - 5/515
Кіровоградська обл - 1/186
Луганська обл - 6/26
Львівська обл - 12/867
Миколаївська обл - 16/32
Одеська обл - 30/911
Полтавська обл - 2/786
Рівненська обл - 4/75
Сумська обл - 3/106
Тернопільська обл - 30/247
Харківська обл - 17/426
Херсонська обл - 11/551
Хмельницька обл - 4/325
Черкаська обл - 1/479
Чернівецька обл - 10/178
Чернігівська обл - 4/669
При цьому одужали за добу 176 осіб (всього - 2187170), а померли четверо українців (всього - 52955).
Випадків/вакцинацій (2 доза):
Київ - 62/1978
Вінницька обл - 21/286
Волинська обл - 2/94
Дніпропетровська обл - 9/475
Донецька обл - 2/82
Житомирська обл - 12/533
Закарпатська обл - 0/212
Запорізька обл - 0/149
Івано-Франківська обл - 1/170
Київська обл - 5/515
Кіровоградська обл - 1/186
Луганська обл - 6/26
Львівська обл - 12/867
Миколаївська обл - 16/32
Одеська обл - 30/911
Полтавська обл - 2/786
Рівненська обл - 4/75
Сумська обл - 3/106
Тернопільська обл - 30/247
Харківська обл - 17/426
Херсонська обл - 11/551
Хмельницька обл - 4/325
Черкаська обл - 1/479
Чернівецька обл - 10/178
Чернігівська обл - 4/669
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