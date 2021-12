100% ефективність мРНК-вакцин від штаму "Дельта" підтверджується публікацією в науковому виданні

11:59 19 листопад Київ, Україна

Одним з улюблених аргументів «антіваксерів» є твердження, що вакцини не допомагають від COVID-19, а якщо і допомагають, то від штаму «Дельта» - точно не допомагають, «тому що шиповидний білок вірусу мутував» і т.д.

Проте таке твердження, звісно, помилкове, як, щоправда, й інші «твердження» і «аргументи» «антиваксерів».

Шиповидний білок «дельта»-варіанта дійсно зазнав деяких мутацій, що дозволяють йому легше проникати в наші клітини. Але шиповидний білок, який виробляється після введення векторних і мРНК вакцин, майже повністю відповідає тому ж білку, що має штам «Дельта». Тому від штаму Дельта та інших мутацій коронавірусу захищають як інактивовані, так і векторні та мРНК-вакцини.

Тим більше ефективність саме мРНК-вакцин залишається такою ж високою для штаму "Дельта", як і для штаму "Альфа". Згідно з результатами британського дослідження, опублікованими в авторитетному науковому виданні The New England Journal of Medicine у серпні 2021 р., вакцина Comirnaty/Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом «Альфа», та 88% для штаму "Дельта".

Тобто 9 із 10 вакцинованих «Файзером» взагалі не відчують на собі штаму «Дельта», і тільки в одного, можливо, з'явиться нежить. У публікації йдеться також і про те, що американська вакцина дає 100% гарантію того, що не буде ні запалення легенів, ні тим більше госпіталізації.

Нещодавно Україна отримала ще 3 млн доз вакцини «Модерна» (теж виготовлена за мРНК технологією, а тому так само ефективна, як і «Файзер»). Тому найбільш ефективної та якісної вакцини вистачить для всіх охочих!

Вакцинуйтесь!