COVID-19 в Україні: майже 900 нових випадків

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 25 червня в Україні зареєстровано 876 нових випадків COVID-19, госпіталізовано - 489 осіб.
Із захворілих за минулу добу дітей - 36, медпрацівників - 32.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.
За минулу добу:
🔹 летальних випадків - 53;
🔹 одужали - 2405 осіб;
🔹 протестовано: методом ПЛР - 19 481 особа, методом ІФА - 9160 осіб, експрес-тестами - 17 079 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 232 790 осіб;
🔸 одужали - 2 160 137 осіб;
🔸 смертей - 52 234;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 10 759 153.
Із захворілих за минулу добу дітей - 36, медпрацівників - 32.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.
За минулу добу:
🔹 летальних випадків - 53;
🔹 одужали - 2405 осіб;
🔹 протестовано: методом ПЛР - 19 481 особа, методом ІФА - 9160 осіб, експрес-тестами - 17 079 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 232 790 осіб;
🔸 одужали - 2 160 137 осіб;
🔸 смертей - 52 234;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 10 759 153.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 196 випадків;
Вінницька область - 9 випадків;
Волинська область - 19 випадків;
Дніпропетровська область - 63 випадки;
Донецька область - 53 випадки;
Житомирська область - 30 випадків;
Закарпатська область - 14 випадків;
Запорізька область - 72 випадки;
Івано-Франківська область - 12 випадків;
Київська область - 53 випадки;
Кіровоградська область - 6 випадків;
Луганська область - 10 випадків;
Львівська область - 32 випадки;
Миколаївська область - 28 випадків;
Одеська область - 33 випадки;
Полтавська область - 26 випадків;
Рівненська область - 20 випадків;
Сумська область - 24 випадки;
Тернопільська область - 10 випадків;
Харківська область - 56 випадків;
Херсонська область - 29 випадків;
Хмельницька область - 16 випадків;
Черкаська область - 33 випадки;
Чернівецька область - 13 випадків;
Чернігівська область - 19 випадків.
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