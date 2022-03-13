COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 4766 нових випадків

10:04 19 жовтня Київ, Україна

З початку пандемії зареєстровано 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 , 5 673 з летальним результатом, 126 489 пацієнтів одужали. За добу виявлено 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби, 1 112 пацієнтів одужали.

Всього проведено 2 815 833 тестування методом ПЛР.



Коронавірусна хвороба виявлена:



🔺Вінницька область - 8418;

🔺Волинська область - 10 986;

🔺Дніпропетровська область - 11 108;

🔺Донецька область - 7133;

🔺Житомирська область - 10 095;

🔺Закарпатська область - 11 825;

🔺Запорізька область - 6483;

🔺Івано-Франківська область - 16 766;

🔺Кіровоградська область - 1591;

🔺м. Київ - 30848;

🔺Київська область - 12924;

🔺Львівська область - 25103;

🔺Луганська область - 2467;

🔺Миколаївська область - 5865;

🔺Одеська область - 19 079;

🔺Полтавська область - 6051;

🔺Рівненська область - 16034;

🔺Сумська область - 9104;

🔺Тернопільська область - 17503;

🔺Харківська область - 29 113;

🔺Херсонська область - 2570;

🔺Хмельницька область - 11 035;

🔺Чернівецька область - 17 866;

🔺Черкаська область - 6892;

🔺Чернігівська область - 6779.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 жовтня в Центр надійшло 4564 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 зареєстровано 373 276 повідомлень про підозру на COVID-19.