COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано 4766 нових випадків

З початку пандемії зареєстровано 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 5 673 з летальним результатом, 126 489 пацієнтів одужали. За добу виявлено 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби, 1 112 пацієнтів одужали.
Всього проведено 2 815 833 тестування методом ПЛР.
Коронавірусна хвороба виявлена:
🔺Вінницька область - 8418;
🔺Волинська область - 10 986;
🔺Дніпропетровська область - 11 108;
🔺Донецька область - 7133;
🔺Житомирська область - 10 095;
🔺Закарпатська область - 11 825;
🔺Запорізька область - 6483;
🔺Івано-Франківська область - 16 766;
🔺Кіровоградська область - 1591;
🔺м. Київ - 30848;
🔺Київська область - 12924;
🔺Львівська область - 25103;
🔺Луганська область - 2467;
🔺Миколаївська область - 5865;
🔺Одеська область - 19 079;
🔺Полтавська область - 6051;
🔺Рівненська область - 16034;
🔺Сумська область - 9104;
🔺Тернопільська область - 17503;
🔺Харківська область - 29 113;
🔺Херсонська область - 2570;
🔺Хмельницька область - 11 035;
🔺Чернівецька область - 17 866;
🔺Черкаська область - 6892;
🔺Чернігівська область - 6779.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 жовтня в Центр надійшло 4564 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 зареєстровано 373 276 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 жовтня в Центр надійшло 4564 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 зареєстровано 373 276 повідомлень про підозру на COVID-19.
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