COVID-19 в Україні: за добу понад 15 тис хворих

За інформацією МОЗ України, на 19 березня в країні зареєстровано 15 850 нових випадків COVID-19, одужали - 4 592 особи.
Зокрема, за минулу добу захворіли 830 дітей і 401 медпрацівник.
За добу:
🔹 госпіталізовані - 4444 людини;
🔹 летальних випадків - 262;
🔹 одужали - 4592 людини;
🔹 здійснено тестувань за добу - 115 274 (в тому числі методом ПЛР - 53 379, методом ІФА - 21 241, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 654).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 1 519 926 осіб;
🔸 одужали - 1 248 782 особи;
🔸 смертей - 29 515;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 7 573 737.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1 085) та Вінницькій (948) областях.
Зокрема, за минулу добу захворіли 830 дітей і 401 медпрацівник.
За добу:
🔹 госпіталізовані - 4444 людини;
🔹 летальних випадків - 262;
🔹 одужали - 4592 людини;
🔹 здійснено тестувань за добу - 115 274 (в тому числі методом ПЛР - 53 379, методом ІФА - 21 241, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 654).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 1 519 926 осіб;
🔸 одужали - 1 248 782 особи;
🔸 смертей - 29 515;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 7 573 737.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1 085) та Вінницькій (948) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 1210 випадків;
Вінницька область - 948 випадків;
Волинська область - 348 випадків;
Дніпропетровська область - 716 випадків;
Донецька область - 671 випадок;
Житомирська область - 913 випадків;
Закарпатська область - 546 випадків;
Запорізька область - 408 випадків;
Івано-Франківська область - 506 випадків;
Київська область - 1134 випадки;
Кіровоградська область - 158 випадків;
Луганська область - 147 випадків;
Львівська область - 1140 випадків;
Миколаївська область - 419 випадків;
Одеська область - 935 випадків;
Полтавська область - 543 випадки;
Рівненська область - 443 випадки;
Сумська область - 489 випадків;
Тернопільська область - 628 випадків;
Харківська область - 1085 випадків;
Херсонська область - 141 випадок;
Хмельницька область - 855 випадків;
Черкаська область - 536 випадків;
Чернівецька область - 584 випадки;
Чернігівська область - 347 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі