COVID-19 в Україні: за добу 827 нових випадків

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні зареєстрували 827 нових випадків, одужали - 533 людини.
За минулу добу в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків COVID-19. З них інфікувалися 68 дітей і 26 медпрацівників, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 334 особи;
летальних випадків - 26;
одужали - 533 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 19946 осіб,
методом ІФА - 8229 осіб,
експрес-тестами - 11447 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 254 361 особа;
одужали - 2 187 703 особи;
летальних випадків - 52 981;
проведення ПЛР-тестів - 11 424 130.
госпіталізовані - 334 особи;
летальних випадків - 26;
одужали - 533 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 19946 осіб,
методом ІФА - 8229 осіб,
експрес-тестами - 11447 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 254 361 особа;
одужали - 2 187 703 особи;
летальних випадків - 52 981;
проведення ПЛР-тестів - 11 424 130.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ - 198
Вінницька область - 32
Волинська область - 2
Дніпропетровська область - 53
Донецька область - 65
Житомирська область - 14
Закарпатська область - 5
Запорізька область - 37
Івано-Франківська область - 6
Київська область - 19
Кіровоградська область - 4
Луганська область - 47
Львівська область - 48
Миколаївська область - 11
Одеська область - 62
Полтавська область - 14
Рівненська область - 15
Сумська область - 24
Тернопільська область - 6
Харківська область - 49
Херсонська область - 36
Хмельницька область - 18
Черкаська область - 32
Чернівецька область - 13
Чернігівська область - 17
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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