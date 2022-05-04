COVID-19 в Україні: за добу 827 нових випадків

09:39 03 серпня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні зареєстрували 827 нових випадків, одужали - 533 людини.

За минулу добу в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків COVID-19. З них інфікувалися 68 дітей і 26 медпрацівників, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:



госпіталізовані - 334 особи;

летальних випадків - 26;

одужали - 533 особи;



За добу протестовано:



методом ПЛР - 19946 осіб,

методом ІФА - 8229 осіб,

експрес-тестами - 11447 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2 254 361 особа;

одужали - 2 187 703 особи;

летальних випадків - 52 981;

проведення ПЛР-тестів - 11 424 130.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу: