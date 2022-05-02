COVID-19 в Україні: рекордна кількість тих, хто одужав

Другий день поспіль в Україні спостерігається позитивна статистика, кількість тих, хто видужав від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищує кількість хворих.
14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 3 грудня 2020. Зокрема, захворіли 745 дітей і 614 медпрацівників. Одужали 15 372 особи.
Також за минулу добу:
🔴 госпіталізовані - 1739 осіб;
🔴 летальних випадків - 243;
🔴 одужали - 15 372 особи;
🔴 здійснено тестувань за добу - 72 678 (в тому числі методом ПЛР - 47 172, методом ІФА - 25 506).
За весь час пандемії в Україні:
🔵 захворіли - 772 760 осіб;
🔵 одужали - 384 426 осіб;
🔵 летальних випадків - 12 960;
🔵 проведення ПЛР-тестів - 4654206.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍 Київ - 75376 випадків;
📍 Вінницька область - 17 988 випадків;
📍 Волинська область - 25 121 випадок;
📍 Дніпропетровська область - 40 966 випадків;
📍 Донецька область - 24 175 випадків;
📍 Житомирська область - 30 630 випадків;
📍 Закарпатська область - 23 880 випадків;
📍 Запорізька область - 33 615 випадків;
📍 Івано-Франківська область - 38 080 випадків;
📍 Київська область - 40 427 випадків;
📍 Кіровоградська область - 5701 випадок;
📍 Луганська область - 6610 випадків;
📍 Львівська область - 48 144 випадки;
📍 Миколаївська область - 19894 випадки;
📍 Одеська область - 47 920 випадків;
📍 Полтавська область - 23 926 випадків;
📍 Рівненська область - 32 223 випадки;
📍 Сумська область - 31 184 випадки;
📍 Тернопільська область - 28 673 випадки;
📍 Харківська область - 57 267 випадків;
📍 Херсонська область - 11 087 випадків;
📍 Хмельницька область - 30943 випадки;
📍 Черкаська область - 24 776 випадків;
📍 Чернівецька область - 34432 випадки;
📍 Чернігівська область - 19 722 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 3 грудня 2020. Зокрема, захворіли 745 дітей і 614 медпрацівників. Одужали 15 372 особи.
Також за минулу добу:
🔴 госпіталізовані - 1739 осіб;
🔴 летальних випадків - 243;
🔴 одужали - 15 372 особи;
🔴 здійснено тестувань за добу - 72 678 (в тому числі методом ПЛР - 47 172, методом ІФА - 25 506).
За весь час пандемії в Україні:
🔵 захворіли - 772 760 осіб;
🔵 одужали - 384 426 осіб;
🔵 летальних випадків - 12 960;
🔵 проведення ПЛР-тестів - 4654206.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍 Київ - 75376 випадків;
📍 Вінницька область - 17 988 випадків;
📍 Волинська область - 25 121 випадок;
📍 Дніпропетровська область - 40 966 випадків;
📍 Донецька область - 24 175 випадків;
📍 Житомирська область - 30 630 випадків;
📍 Закарпатська область - 23 880 випадків;
📍 Запорізька область - 33 615 випадків;
📍 Івано-Франківська область - 38 080 випадків;
📍 Київська область - 40 427 випадків;
📍 Кіровоградська область - 5701 випадок;
📍 Луганська область - 6610 випадків;
📍 Львівська область - 48 144 випадки;
📍 Миколаївська область - 19894 випадки;
📍 Одеська область - 47 920 випадків;
📍 Полтавська область - 23 926 випадків;
📍 Рівненська область - 32 223 випадки;
📍 Сумська область - 31 184 випадки;
📍 Тернопільська область - 28 673 випадки;
📍 Харківська область - 57 267 випадків;
📍 Херсонська область - 11 087 випадків;
📍 Хмельницька область - 30943 випадки;
📍 Черкаська область - 24 776 випадків;
📍 Чернівецька область - 34432 випадки;
📍 Чернігівська область - 19 722 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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