COVID-19 в Україні: на ранок 30 листопада менше ніж 10 тис. хворих

Спостерігається традиційне, після карантину вихідного дня, зменшення кількості випадків COVID-19, так, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 30 листопада виявлено 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби.
Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників.
Також за минулу добу: ⤵️
🔵госпіталізовано - 1161 людина;
🔵летальних випадків - 114;
🔵одужали - 5771 особа;
🔵зроблено тестувань за добу - 31 901 (в тому числі методом ПЛР - 26 290, методом ІФА - 5611).
За весь час пандемії в Україні:
🔴захворіло - 732 625 осіб;
🔴одужало - 345 149 осіб;
🔴летальних результатів - 12 327;
🔴проведення ПЛР-тестів - 4528772.
Також за минулу добу: ⤵️
🔵госпіталізовано - 1161 людина;
🔵летальних випадків - 114;
🔵одужали - 5771 особа;
🔵зроблено тестувань за добу - 31 901 (в тому числі методом ПЛР - 26 290, методом ІФА - 5611).
За весь час пандемії в Україні:
🔴захворіло - 732 625 осіб;
🔴одужало - 345 149 осіб;
🔴летальних результатів - 12 327;
🔴проведення ПЛР-тестів - 4528772.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍м. Київ - 70478 випадків;
📍Вінницька область - 17 405 випадків;
📍Волинська область - 24 135 випадків;
📍Дніпропетровська область - 38 789 випадків;
📍Донецька область - 22 807 випадків;
📍Житомирська область - 29 911 випадків;
📍Закарпатська область - 23 193 випадки;
📍Запорізька область - 30 875 випадків;
📍Івано-Франківська область - 36 434 випадки;
📍Київська область - 37 687 випадків;
📍Кіровоградська область - 5286 випадків;
📍Луганська область - 6274 випадки;
📍Львівська область - 46 078 випадків;
📍Миколаївська область - 18 535 випадків;
📍Одеська область - 44 949 випадків;
📍Полтавська область - 22 055 випадків;
📍Рівненська область - 30 956 випадків;
📍Сумська область - 28 831 випадок;
📍Тернопільська область - 27 849 випадків;
📍Харківська область - 55 341 випадок;
📍Херсонська область - 10 149 випадків;
📍Хмельницька область - 29 577 випадків;
📍Черкаська область - 22 924 випадки;
📍Чернівецька область - 33732 випадки;
📍Чернігівська область - 18 375 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
📍Вінницька область - 17 405 випадків;
📍Волинська область - 24 135 випадків;
📍Дніпропетровська область - 38 789 випадків;
📍Донецька область - 22 807 випадків;
📍Житомирська область - 29 911 випадків;
📍Закарпатська область - 23 193 випадки;
📍Запорізька область - 30 875 випадків;
📍Івано-Франківська область - 36 434 випадки;
📍Київська область - 37 687 випадків;
📍Кіровоградська область - 5286 випадків;
📍Луганська область - 6274 випадки;
📍Львівська область - 46 078 випадків;
📍Миколаївська область - 18 535 випадків;
📍Одеська область - 44 949 випадків;
📍Полтавська область - 22 055 випадків;
📍Рівненська область - 30 956 випадків;
📍Сумська область - 28 831 випадок;
📍Тернопільська область - 27 849 випадків;
📍Харківська область - 55 341 випадок;
📍Херсонська область - 10 149 випадків;
📍Хмельницька область - 29 577 випадків;
📍Черкаська область - 22 924 випадки;
📍Чернівецька область - 33732 випадки;
📍Чернігівська область - 18 375 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Додамо, всього в світі на COVID-19 захворіло 62 677 879 осіб, з них видужали 40 076 403. Кількість померлих зросла до 1 458 587.
Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-му місці за поширенням і на 23-му - за кількістю смертей від COVID-19.
Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-му місці за поширенням і на 23-му - за кількістю смертей від COVID-19.
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