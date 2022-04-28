COVID-19 в Україні: на ранок 30 листопада менше ніж 10 тис. хворих

09:53 30 листопада Київ, Україна

Спостерігається традиційне, після карантину вихідного дня, зменшення кількості випадків COVID-19 , так, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 30 листопада виявлено 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби.

Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників.



Також за минулу добу: ⤵️



🔵госпіталізовано - 1161 людина;

🔵летальних випадків - 114;

🔵одужали - 5771 особа;

🔵зроблено тестувань за добу - 31 901 (в тому числі методом ПЛР - 26 290, методом ІФА - 5611).



За весь час пандемії в Україні:



🔴захворіло - 732 625 осіб;

🔴одужало - 345 149 осіб;

🔴летальних результатів - 12 327;

🔴проведення ПЛР-тестів - 4528772.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

📍м. Київ - 70478 випадків;

📍Вінницька область - 17 405 випадків;

📍Волинська область - 24 135 випадків;

📍Дніпропетровська область - 38 789 випадків;

📍Донецька область - 22 807 випадків;

📍Житомирська область - 29 911 випадків;

📍Закарпатська область - 23 193 випадки;

📍Запорізька область - 30 875 випадків;

📍Івано-Франківська область - 36 434 випадки;

📍Київська область - 37 687 випадків;

📍Кіровоградська область - 5286 випадків;

📍Луганська область - 6274 випадки;

📍Львівська область - 46 078 випадків;

📍Миколаївська область - 18 535 випадків;

📍Одеська область - 44 949 випадків;

📍Полтавська область - 22 055 випадків;

📍Рівненська область - 30 956 випадків;

📍Сумська область - 28 831 випадок;

📍Тернопільська область - 27 849 випадків;

📍Харківська область - 55 341 випадок;

📍Херсонська область - 10 149 випадків;

📍Хмельницька область - 29 577 випадків;

📍Черкаська область - 22 924 випадки;

📍Чернівецька область - 33732 випадки;

📍Чернігівська область - 18 375 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Додамо, всього в світі на COVID-19 захворіло 62 677 879 осіб, з них видужали 40 076 403. Кількість померлих зросла до 1 458 587.



Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-му місці за поширенням і на 23-му - за кількістю смертей від COVID-19.