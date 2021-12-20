COVID-19 в Україні на 16 березня

Згідно з повідомленням МОЗ, на ранок 16 березня в Україні зафіксовано 9 642 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Зокрема, захворіли 474 дитини і 313 медпрацівників.
За минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 2005 осіб;
🔹 летальних випадків - 264;
🔹 одужали - 6202 особи;
🔹 здійснено тестувань за добу - 76 509 (в тому числі методом ПЛР - 38 738, методом ІФА - 18 275, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 496).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 1 477 190 осіб;
🔸 одужали - 1 232 209 осіб;
🔸 летальних випадків - 28 697;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 7 416 142.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (1065), місті Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.
Зокрема, захворіли 474 дитини і 313 медпрацівників.
За минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 2005 осіб;
🔹 летальних випадків - 264;
🔹 одужали - 6202 особи;
🔹 здійснено тестувань за добу - 76 509 (в тому числі методом ПЛР - 38 738, методом ІФА - 18 275, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 496).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 1 477 190 осіб;
🔸 одужали - 1 232 209 осіб;
🔸 летальних випадків - 28 697;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 7 416 142.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (1065), місті Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 999 випадків;
Вінницька область - 924 випадки;
Волинська область - 176 випадків;
Дніпропетровська область - 269 випадків;
Донецька область - 286 випадків;
Житомирська область - 130 випадків;
Закарпатська - 554 випадки;
Запорізька область - 307 випадків;
Івано-Франківська область - 467 випадків;
Київська область - 512 випадків;
Кіровоградська область - 46 випадків;
Луганська область - 101 випадок;
Львівська область - 1065 випадків;
Миколаївська область - 416 випадків;
Одеська область - 728 випадків;
Полтавська область - 313 випадків;
Рівненська область - 235 випадків;
Сумська область - 155 випадків;
Тернопільська область - 287 випадків;
Харківська область - 596 випадків;
Херсонська область - 30 випадків;
Хмельницька область - 253 випадки;
Черкаська область - 243 випадки;
Чернівецька область - 527 випадків;
Чернігівська область - 23 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі