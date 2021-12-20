COVID-19 в Україні на 16 березня

09:29 16 березень Київ, Україна

Згідно з повідомленням МОЗ, на ранок 16 березня в Україні зафіксовано 9 642 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.



Зокрема, захворіли 474 дитини і 313 медпрацівників.



За минулу добу:

🔹 госпіталізовані - 2005 осіб;

🔹 летальних випадків - 264;

🔹 одужали - 6202 особи;

🔹 здійснено тестувань за добу - 76 509 (в тому числі методом ПЛР - 38 738, методом ІФА - 18 275, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 496).



За весь час пандемії в Україні:

🔸 захворіли - 1 477 190 осіб;

🔸 одужали - 1 232 209 осіб;

🔸 летальних випадків - 28 697;

🔸 проведено ПЛР-тестів - 7 416 142.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (1065), місті Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



Київ - 999 випадків;

Вінницька область - 924 випадки;

Волинська область - 176 випадків;

Дніпропетровська область - 269 випадків;

Донецька область - 286 випадків;

Житомирська область - 130 випадків;

Закарпатська - 554 випадки;

Запорізька область - 307 випадків;

Івано-Франківська область - 467 випадків;

Київська область - 512 випадків;

Кіровоградська область - 46 випадків;

Луганська область - 101 випадок;

Львівська область - 1065 випадків;

Миколаївська область - 416 випадків;

Одеська область - 728 випадків;

Полтавська область - 313 випадків;

Рівненська область - 235 випадків;

Сумська область - 155 випадків;

Тернопільська область - 287 випадків;

Харківська область - 596 випадків;

Херсонська область - 30 випадків;

Хмельницька область - 253 випадки;

Черкаська область - 243 випадки;

Чернівецька область - 527 випадків;

Чернігівська область - 23 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.