COVID-19 в Україні на 11 травня

За даними МОЗ, на ранок 11 травня в Україні зафіксовано 2 208 випадків COVID-19, одужали - 8 617 осіб.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 3117 осіб;
🔹 летальних випадків - 119;
🔹 одужали - 8 617 осіб;
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 124 535 осіб;
🔸 одужали - 1 777 370 осіб;
🔸 смертей - 46 631 особа;
Регіони-лідери по добовому приросту випадків COVID-19: Донецька область (325), Харківська область (213), Дніпропетровська область (191).
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 3117 осіб;
🔹 летальних випадків - 119;
🔹 одужали - 8 617 осіб;
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 124 535 осіб;
🔸 одужали - 1 777 370 осіб;
🔸 смертей - 46 631 особа;
Регіони-лідери по добовому приросту випадків COVID-19: Донецька область (325), Харківська область (213), Дніпропетровська область (191).
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