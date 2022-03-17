Covid-19 в Україні: понад 7 тисяч хворих за добу

За даними на 22 жовтня, в Україні черговий антирекорд - 7 053 нових випадки коронавірусної хвороби.
Всього 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 6 043 летальних, 134 898 пацієнтів одужали. Всього проведено 2 914 006 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2679 пацієнтів.
Де найбільше хворих за добу:
🔺в Києві - 631 випадок;
🔺в Харківській області - 627 випадків;
🔺в Одеській області - 600 випадків;
🔺в Хмельницькій області - 381 випадок;
🔺в Дніпропетровській області - 363 випадки.
🔺в Харківській області - 627 випадків;
🔺в Одеській області - 600 випадків;
🔺в Хмельницькій області - 381 випадок;
🔺в Дніпропетровській області - 363 випадки.
Всього виявлених випадків коронавірусної хвороби:
🔺Вінницька область - 8782
🔺Волинська область - 11574
🔺Дніпропетровська область - 12 068
🔺Донецька область - 7896
🔺Житомирська область - 10 838
🔺Закарпатська область - 12 285
🔺Запорізька область - 7093
🔺Івано-Франківська область - 17 447
🔺Кіровоградська область - 1786
🔺м. Київ - 32500
🔺Київська область - 13 688
🔺Львівська область - 26 021
🔺Луганська область - 2841
🔺Миколаївська область - 6428
🔺Одеська область - 20 557
🔺Полтавська область - 7216
🔺Рівненська область - 16 691
🔺Сумська область - 9730
🔺Тернопільська область - 18283
🔺Харківська область - 30 899
🔺Херсонська область - 2844
🔺Хмельницька область - 11942
🔺Чернівецька область - 18562
🔺Черкаська область - 7541
🔺Чернігівська область - 7367
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 жовтня в Центр надійшло 7 426 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 зареєстровано 393 957 повідомлень про підозру на COVID-19.
🔺Волинська область - 11574
🔺Дніпропетровська область - 12 068
🔺Донецька область - 7896
🔺Житомирська область - 10 838
🔺Закарпатська область - 12 285
🔺Запорізька область - 7093
🔺Івано-Франківська область - 17 447
🔺Кіровоградська область - 1786
🔺м. Київ - 32500
🔺Київська область - 13 688
🔺Львівська область - 26 021
🔺Луганська область - 2841
🔺Миколаївська область - 6428
🔺Одеська область - 20 557
🔺Полтавська область - 7216
🔺Рівненська область - 16 691
🔺Сумська область - 9730
🔺Тернопільська область - 18283
🔺Харківська область - 30 899
🔺Херсонська область - 2844
🔺Хмельницька область - 11942
🔺Чернівецька область - 18562
🔺Черкаська область - 7541
🔺Чернігівська область - 7367
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 жовтня в Центр надійшло 7 426 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 зареєстровано 393 957 повідомлень про підозру на COVID-19.
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