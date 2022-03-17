Covid-19 в Україні: понад 7 тисяч хворих за добу

09:54 22 жовтня Київ, Україна

За даними на 22 жовтня, в Україні черговий антирекорд - 7 053 нових випадки коронавірусної хвороби.

Всього 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 6 043 летальних, 134 898 пацієнтів одужали. Всього проведено 2 914 006 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2679 пацієнтів.

Де найбільше хворих за добу:

🔺в Києві - 631 випадок;

🔺в Харківській області - 627 випадків;

🔺в Одеській області - 600 випадків;

🔺в Хмельницькій області - 381 випадок;

🔺в Дніпропетровській області - 363 випадки.

Всього виявлених випадків коронавірусної хвороби:

🔺Вінницька область - 8782

🔺Волинська область - 11574

🔺Дніпропетровська область - 12 068

🔺Донецька область - 7896

🔺Житомирська область - 10 838

🔺Закарпатська область - 12 285

🔺Запорізька область - 7093

🔺Івано-Франківська область - 17 447

🔺Кіровоградська область - 1786

🔺м. Київ - 32500

🔺Київська область - 13 688

🔺Львівська область - 26 021

🔺Луганська область - 2841

🔺Миколаївська область - 6428

🔺Одеська область - 20 557

🔺Полтавська область - 7216

🔺Рівненська область - 16 691

🔺Сумська область - 9730

🔺Тернопільська область - 18283

🔺Харківська область - 30 899

🔺Херсонська область - 2844

🔺Хмельницька область - 11942

🔺Чернівецька область - 18562

🔺Черкаська область - 7541

🔺Чернігівська область - 7367



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 жовтня в Центр надійшло 7 426 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 зареєстровано 393 957 повідомлень про підозру на COVID-19.