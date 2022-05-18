COVID-19 в Україні: понад 10 тис хворих за добу

За даними МОЗ, за добу в Україні зафіксовано 10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужали 12 549 осіб.
Зокрема, захворіли 501 дитина і 579 медпрацівників.
За минулу добу:
🔸 госпіталізовано - 3242 особи;
🔸 летальних випадків - 264;
🔸 одужали - 12 549 осіб;
🔸 здійснено тестувань за добу - 63 445 (в тому числі методом ПЛР - 40 740, методом ІФА - 22 705).
За весь час пандемії в Україні:
🔹 захворіло - 919 704 особи;
🔹 одужали - 535 417 осіб;
🔹 смертей - 15 744;
🔹 проведення ПЛР-тестів - 5 125 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍 Київ - 95160 випадків;
📍 Вінницька область - 20 093 випадки;
📍 Волинська область - 28 923 випадки;
📍 Дніпропетровська область - 50 316 випадків;
📍 Донецька область - 30 466 випадків;
📍 Житомирська область - 34 611 випадків;
📍 Закарпатська область - 26 432 випадки;
📍 Запорізька область - 43 835 випадків;
📍 Івано-Франківська область - 41 082 випадки;
📍 Київська область - 50 040 випадків;
📍 Кіровоградська область - 7375 випадків;
📍 Луганська область - 8166 випадків;
📍 Львівська область - 54 833 випадки;
📍 Миколаївська область - 24 749 випадків;
📍 Одеська область - 59974 випадки;
📍 Полтавська область - 30 466 випадків;
📍 Рівненська область - 36 974 випадки;
📍 Сумська область - 36 251 випадок;
📍 Тернопільська область - 31 581 випадок;
📍 Харківська область - 63 178 випадків;
📍 Херсонська область - 14 643 випадки;
📍 Хмельницька область - 35 157 випадків;
📍 Черкаська область - 32 803 випадки;
📍 Чернівецька область - 37 266 випадків;
📍 Чернігівська область - 25 330 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Зокрема, захворіли 501 дитина і 579 медпрацівників.
За минулу добу:
🔸 госпіталізовано - 3242 особи;
🔸 летальних випадків - 264;
🔸 одужали - 12 549 осіб;
🔸 здійснено тестувань за добу - 63 445 (в тому числі методом ПЛР - 40 740, методом ІФА - 22 705).
За весь час пандемії в Україні:
🔹 захворіло - 919 704 особи;
🔹 одужали - 535 417 осіб;
🔹 смертей - 15 744;
🔹 проведення ПЛР-тестів - 5 125 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍 Київ - 95160 випадків;
📍 Вінницька область - 20 093 випадки;
📍 Волинська область - 28 923 випадки;
📍 Дніпропетровська область - 50 316 випадків;
📍 Донецька область - 30 466 випадків;
📍 Житомирська область - 34 611 випадків;
📍 Закарпатська область - 26 432 випадки;
📍 Запорізька область - 43 835 випадків;
📍 Івано-Франківська область - 41 082 випадки;
📍 Київська область - 50 040 випадків;
📍 Кіровоградська область - 7375 випадків;
📍 Луганська область - 8166 випадків;
📍 Львівська область - 54 833 випадки;
📍 Миколаївська область - 24 749 випадків;
📍 Одеська область - 59974 випадки;
📍 Полтавська область - 30 466 випадків;
📍 Рівненська область - 36 974 випадки;
📍 Сумська область - 36 251 випадок;
📍 Тернопільська область - 31 581 випадок;
📍 Харківська область - 63 178 випадків;
📍 Херсонська область - 14 643 випадки;
📍 Хмельницька область - 35 157 випадків;
📍 Черкаська область - 32 803 випадки;
📍 Чернівецька область - 37 266 випадків;
📍 Чернігівська область - 25 330 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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