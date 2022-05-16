COVID-19 в Україні: понад 16 тис видужали

09:15 15 грудня Київ, Україна

За даними МОЗ, за добу в Україні одужали - 16 150 осіб, що є рекордом. Нових випадків коронавірусної хвороби - 8 416.



Зокрема, захворіли 412 дітей і 447 медпрацівників.

Також за минулу добу:⤵️



🔹госпіталізовано – 1 479 осіб;

🔹летальних випадків – 233;

🔹одужало – 16 150 осіб, що є рекордом;

🔹здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема, методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).

За весь час пандемії в Україні:⤵️



🔺захворіло – 909 082 особи;

🔺одужало – 522 868 осіб;

🔺летальних випадків – 15 480;

🔺проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

Кількість захворювань в регіонах:



місто Київ – 93 302 випадки;

Вінницька область – 19 977 випадків;

Волинська область – 28 527 випадків;

Дніпропетровська область – 49 961 випадок;

Донецька область – 30 062 випадки;

Житомирська область – 34 511 випадків;

Закарпатська область – 26 281 випадок;

Запорізька область – 43 034 випадки;

Івано-Франківська область – 40 875 випадків;

Київська область – 49 335 випадків;

Кіровоградська область – 7 273 випадки;

Луганська область – 7 987 випадків;

Львівська область – 54 233 випадки;

Миколаївська область – 24 404 випадки;

Одеська область – 59 113 випадків;

Полтавська область – 30 025 випадків;

Рівненська область – 36 599 випадків;

Сумська область – 36 098 випадків;

Тернопільська область – 31 374 випадки;

Харківська область – 62 708 випадків;

Херсонська область – 14 346 випадків;

Хмельницька область – 34 919 випадків;

Черкаська область – 32 272 випадки;

Чернівецька область – 37 080 випадків;

Чернігівська область – 24 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.