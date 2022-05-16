COVID-19 в Україні: понад 16 тис видужали

За даними МОЗ, за добу в Україні одужали - 16 150 осіб, що є рекордом. Нових випадків коронавірусної хвороби - 8 416.
Зокрема, захворіли 412 дітей і 447 медпрацівників.
Зокрема, захворіли 412 дітей і 447 медпрацівників.
Також за минулу добу:⤵️
🔹госпіталізовано – 1 479 осіб;
🔹летальних випадків – 233;
🔹одужало – 16 150 осіб, що є рекордом;
🔹здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема, методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).
🔹госпіталізовано – 1 479 осіб;
🔹летальних випадків – 233;
🔹одужало – 16 150 осіб, що є рекордом;
🔹здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема, методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).
За весь час пандемії в Україні:⤵️
🔺захворіло – 909 082 особи;
🔺одужало – 522 868 осіб;
🔺летальних випадків – 15 480;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.
🔺захворіло – 909 082 особи;
🔺одужало – 522 868 осіб;
🔺летальних випадків – 15 480;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
місто Київ – 93 302 випадки;
Вінницька область – 19 977 випадків;
Волинська область – 28 527 випадків;
Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
Донецька область – 30 062 випадки;
Житомирська область – 34 511 випадків;
Закарпатська область – 26 281 випадок;
Запорізька область – 43 034 випадки;
Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
Київська область – 49 335 випадків;
Кіровоградська область – 7 273 випадки;
Луганська область – 7 987 випадків;
Львівська область – 54 233 випадки;
Миколаївська область – 24 404 випадки;
Одеська область – 59 113 випадків;
Полтавська область – 30 025 випадків;
Рівненська область – 36 599 випадків;
Сумська область – 36 098 випадків;
Тернопільська область – 31 374 випадки;
Харківська область – 62 708 випадків;
Херсонська область – 14 346 випадків;
Хмельницька область – 34 919 випадків;
Черкаська область – 32 272 випадки;
Чернівецька область – 37 080 випадків;
Чернігівська область – 24 786 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі