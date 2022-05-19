COVID-19 в Україні: понад 12 тисяч хворих за добу

10:39 17 грудня Київ, Україна





Зокрема, захворіли 594 дитини і 535 медпрацівників.



Також за минулу добу:



🔹 госпіталізовані - 2997 осіб;

🔹 летальних випадків - 252;

🔹 одужали - 12 939 осіб;

🔹 здійснено тестувань за добу - 65 561 (в тому числі методом ПЛР - 41 733, методом ІФА - 23 828).



За весь час пандемії в Україні:



🔸 захворіли - 931 751 особа;

🔸 одужали - 548 356 осіб;

🔸 смертей - 15 996;

🔸 проведення ПЛР-тестів - 5167122.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях.





На ранок 17 грудня в Україні зареєстровано 12 047 нових випадків COVID-19 , кількість тих, хто видужали - 12 939 осіб.Зокрема, захворіли 594 дитини і 535 медпрацівників.Також за минулу добу:🔹 госпіталізовані - 2997 осіб;🔹 летальних випадків - 252;🔹 одужали - 12 939 осіб;🔹 здійснено тестувань за добу - 65 561 (в тому числі методом ПЛР - 41 733, методом ІФА - 23 828).За весь час пандемії в Україні:🔸 захворіли - 931 751 особа;🔸 одужали - 548 356 осіб;🔸 смертей - 15 996;🔸 проведення ПЛР-тестів - 5167122.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах:



📍 Київ - 96672 випадки;

📍 Вінницька область - 20 319 випадків;

📍 Волинська область - 29 390 випадків;

📍 Дніпропетровська область - 50894 випадки;

📍 Донецька область - 30 896 випадків;

📍 Житомирська область - 35 157 випадків;

📍 Закарпатська область - 26 685 випадків;

📍 Запорізька область - 44 693 випадки;

📍 Івано-Франківська область - 41 356 випадків;

📍 Київська область - 50 666 випадків;

📍 Кіровоградська область - 7515 випадків;

📍 Луганська область - 8359 випадків;

📍 Львівська область - 55 291 випадок;

📍 Миколаївська область - 25 287 випадків;

📍 Одеська область - 61 038 випадків;

📍 Полтавська область - 30 783 випадки;

📍 Рівненська область - 37 417 випадків;

📍 Сумська область - 36 599 випадків;

📍 Тернопільська область - 31 874 випадки;

📍 Харківська область - 63 732 випадки;

📍 Херсонська область - 14 858 випадків;

📍 Хмельницька область - 35632 випадки;

📍 Черкаська область - 33 254 випадки;

📍 Чернівецька область - 37 467 випадків;

📍 Чернігівська область - 25 917 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.