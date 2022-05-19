COVID-19 в Україні: понад 12 тисяч хворих за добу

На ранок 17 грудня в Україні зареєстровано 12 047 нових випадків COVID-19, кількість тих, хто видужали - 12 939 осіб.
Зокрема, захворіли 594 дитини і 535 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 2997 осіб;
🔹 летальних випадків - 252;
🔹 одужали - 12 939 осіб;
🔹 здійснено тестувань за добу - 65 561 (в тому числі методом ПЛР - 41 733, методом ІФА - 23 828).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 931 751 особа;
🔸 одужали - 548 356 осіб;
🔸 смертей - 15 996;
🔸 проведення ПЛР-тестів - 5167122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях.
Зокрема, захворіли 594 дитини і 535 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 2997 осіб;
🔹 летальних випадків - 252;
🔹 одужали - 12 939 осіб;
🔹 здійснено тестувань за добу - 65 561 (в тому числі методом ПЛР - 41 733, методом ІФА - 23 828).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 931 751 особа;
🔸 одужали - 548 356 осіб;
🔸 смертей - 15 996;
🔸 проведення ПЛР-тестів - 5167122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍 Київ - 96672 випадки;
📍 Вінницька область - 20 319 випадків;
📍 Волинська область - 29 390 випадків;
📍 Дніпропетровська область - 50894 випадки;
📍 Донецька область - 30 896 випадків;
📍 Житомирська область - 35 157 випадків;
📍 Закарпатська область - 26 685 випадків;
📍 Запорізька область - 44 693 випадки;
📍 Івано-Франківська область - 41 356 випадків;
📍 Київська область - 50 666 випадків;
📍 Кіровоградська область - 7515 випадків;
📍 Луганська область - 8359 випадків;
📍 Львівська область - 55 291 випадок;
📍 Миколаївська область - 25 287 випадків;
📍 Одеська область - 61 038 випадків;
📍 Полтавська область - 30 783 випадки;
📍 Рівненська область - 37 417 випадків;
📍 Сумська область - 36 599 випадків;
📍 Тернопільська область - 31 874 випадки;
📍 Харківська область - 63 732 випадки;
📍 Херсонська область - 14 858 випадків;
📍 Хмельницька область - 35632 випадки;
📍 Черкаська область - 33 254 випадки;
📍 Чернівецька область - 37 467 випадків;
📍 Чернігівська область - 25 917 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
📍 Київ - 96672 випадки;
📍 Вінницька область - 20 319 випадків;
📍 Волинська область - 29 390 випадків;
📍 Дніпропетровська область - 50894 випадки;
📍 Донецька область - 30 896 випадків;
📍 Житомирська область - 35 157 випадків;
📍 Закарпатська область - 26 685 випадків;
📍 Запорізька область - 44 693 випадки;
📍 Івано-Франківська область - 41 356 випадків;
📍 Київська область - 50 666 випадків;
📍 Кіровоградська область - 7515 випадків;
📍 Луганська область - 8359 випадків;
📍 Львівська область - 55 291 випадок;
📍 Миколаївська область - 25 287 випадків;
📍 Одеська область - 61 038 випадків;
📍 Полтавська область - 30 783 випадки;
📍 Рівненська область - 37 417 випадків;
📍 Сумська область - 36 599 випадків;
📍 Тернопільська область - 31 874 випадки;
📍 Харківська область - 63 732 випадки;
📍 Херсонська область - 14 858 випадків;
📍 Хмельницька область - 35632 випадки;
📍 Черкаська область - 33 254 випадки;
📍 Чернівецька область - 37 467 випадків;
📍 Чернігівська область - 25 917 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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