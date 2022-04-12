COVID-19 в Україні: актуальна інформація на 16 листопада

09:59 16 листопада Київ, Україна

Вихідні, як завжди, продемонстрували скорочення захворюваності COVID-19 , станом на 16 листопада в Україні зафіксовано 9832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, захворіли 354 дитини і 360 медпрацівників.



Також за минулу добу ⤵️



◼️госпіталізовані - 1100 осіб;

◼️летальних результатів - 94;

◼️одужали - 2753 людини;

◼️зроблено тестувань за добу 33 486 (зокрема, методом ПЛР - 28685, методом ІФА - 4801).



За весь час пандемії в Україні ⤵️



🔺захворіло - 545 689 осіб;

🔺одужало - 244 197 осіб;

🔺летальних результатів - 9 697;

🔺проведено ПЛР-тестів - 3 941 651.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) і Одеській (633) областях.

Кількість захворювань в регіонах:



📍м. Київ - 51499 випадків;

📍Вінницька область - 13 948 випадків;

📍Волинська область - 18 936 випадків;

📍Дніпропетровська область - 22 069 випадків;

📍Донецька область - 17 201 випадок;

📍Житомирська область - 22 847 випадків;

📍Закарпатська область - 19 559 випадків;

📍Запорізька область - 19 291 випадок;

📍Івано-Франківська область - 28 440 випадків;

📍Київська область - 25 141 випадок;

📍Кіровоградська область - 3710 випадків;

📍Луганська область - 5169 випадків;

📍Львівська область - 37 466 випадків;

📍Миколаївська область - 12633 випадки;

📍Одеська область - 33 415 випадків;

📍Полтавська область - 15 262 випадки;

📍Рівненська область - 25 210 випадків;

📍Сумська область - 18 324 випадки;

📍Тернопільська область - 23 757 випадків;

📍Харківська область - 48 179 випадків;

📍Херсонська область - 7126 випадків;

📍Хмельницька область - 23 136 випадків;

📍Черкаська область - 13 478 випадків;

📍Чернівецька область - 28 336 випадків;

📍Чернігівська область - 11 557 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.