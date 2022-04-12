COVID-19 в Україні: актуальна інформація на 16 листопада

Вихідні, як завжди, продемонстрували скорочення захворюваності COVID-19, станом на 16 листопада в Україні зафіксовано 9832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Зокрема, захворіли 354 дитини і 360 медпрацівників.
Також за минулу добу ⤵️
◼️госпіталізовані - 1100 осіб;
◼️летальних результатів - 94;
◼️одужали - 2753 людини;
◼️зроблено тестувань за добу 33 486 (зокрема, методом ПЛР - 28685, методом ІФА - 4801).
За весь час пандемії в Україні ⤵️
🔺захворіло - 545 689 осіб;
🔺одужало - 244 197 осіб;
🔺летальних результатів - 9 697;
🔺проведено ПЛР-тестів - 3 941 651.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) і Одеській (633) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍м. Київ - 51499 випадків;
📍Вінницька область - 13 948 випадків;
📍Волинська область - 18 936 випадків;
📍Дніпропетровська область - 22 069 випадків;
📍Донецька область - 17 201 випадок;
📍Житомирська область - 22 847 випадків;
📍Закарпатська область - 19 559 випадків;
📍Запорізька область - 19 291 випадок;
📍Івано-Франківська область - 28 440 випадків;
📍Київська область - 25 141 випадок;
📍Кіровоградська область - 3710 випадків;
📍Луганська область - 5169 випадків;
📍Львівська область - 37 466 випадків;
📍Миколаївська область - 12633 випадки;
📍Одеська область - 33 415 випадків;
📍Полтавська область - 15 262 випадки;
📍Рівненська область - 25 210 випадків;
📍Сумська область - 18 324 випадки;
📍Тернопільська область - 23 757 випадків;
📍Харківська область - 48 179 випадків;
📍Херсонська область - 7126 випадків;
📍Хмельницька область - 23 136 випадків;
📍Черкаська область - 13 478 випадків;
📍Чернівецька область - 28 336 випадків;
📍Чернігівська область - 11 557 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі