COVID-19 в Україні: вперше понад 14 тисяч нових випадків

Новий антирекорд за кількістю хворих українців, станом на 20 листопада 2020 року виявлено 14 575 нових випадків коронавірусної хвороби.
За минулу добу:
🔴госпіталізовано - 1 728 осіб;
🔴летальних випадків - 229;
🔴одужало - 7845 осіб;
🔴зроблено тестувань за добу - 70 752 (в тому числі методом ПЛР - 45 957, методом ІФА - 24 795).
За весь час пандемії в Україні:
🔵захворіло - 598 085 осіб;
🔵одужало - 274 324 особи;
🔵летальних результатів - 10 598;
🔵зроблено ПЛР-тестів - 4 108 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1080), Хмельницькій (805) і Сумській (748) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍Київ - 56594 випадки;
📍Вінницька область - 14 857 випадків;
📍Волинська область - 20 651 випадок;
📍Дніпропетровська область - 26202 випадки;
📍Донецька область - 19223 випадки;
📍Житомирська область - 25 111 випадків;
📍Закарпатська область - 20 827 випадків;
📍Запорізька область - 22 225 випадків;
📍Івано-Франківська область - 30 684 випадки;
📍Київська область - 28 427 випадків;
📍Кіровоградська область - 4052 випадки;
📍Луганська область - 5474 випадки;
📍Львівська область - 39 916 випадків;
📍Миколаївська область - 14 181 випадок;
📍Одеська область - 36053 випадки;
📍Полтавська область - 17 403 випадки;
📍Рівненська область - 27 054 випадки;
📍Сумська область - 20 872 випадки;
📍Тернопільська область - 24 843 випадки;
📍Харківська область - 50 252 випадки;
📍Херсонська область - 8155 випадків;
📍Хмельницька область - 25 290 випадків;
📍Черкаська область - 16 437 випадків;
📍Чернівецька область - 30143 випадки;
📍Чернігівська область - 13 159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
За минулу добу:
🔴госпіталізовано - 1 728 осіб;
🔴летальних випадків - 229;
🔴одужало - 7845 осіб;
🔴зроблено тестувань за добу - 70 752 (в тому числі методом ПЛР - 45 957, методом ІФА - 24 795).
За весь час пандемії в Україні:
🔵захворіло - 598 085 осіб;
🔵одужало - 274 324 особи;
🔵летальних результатів - 10 598;
🔵зроблено ПЛР-тестів - 4 108 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1080), Хмельницькій (805) і Сумській (748) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍Київ - 56594 випадки;
📍Вінницька область - 14 857 випадків;
📍Волинська область - 20 651 випадок;
📍Дніпропетровська область - 26202 випадки;
📍Донецька область - 19223 випадки;
📍Житомирська область - 25 111 випадків;
📍Закарпатська область - 20 827 випадків;
📍Запорізька область - 22 225 випадків;
📍Івано-Франківська область - 30 684 випадки;
📍Київська область - 28 427 випадків;
📍Кіровоградська область - 4052 випадки;
📍Луганська область - 5474 випадки;
📍Львівська область - 39 916 випадків;
📍Миколаївська область - 14 181 випадок;
📍Одеська область - 36053 випадки;
📍Полтавська область - 17 403 випадки;
📍Рівненська область - 27 054 випадки;
📍Сумська область - 20 872 випадки;
📍Тернопільська область - 24 843 випадки;
📍Харківська область - 50 252 випадки;
📍Херсонська область - 8155 випадків;
📍Хмельницька область - 25 290 випадків;
📍Черкаська область - 16 437 випадків;
📍Чернівецька область - 30143 випадки;
📍Чернігівська область - 13 159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі