COVID-19 в Україні: вперше понад 14 тисяч нових випадків

12:09 20 листопада Київ, Україна

Новий антирекорд за кількістю хворих українців, станом на 20 листопада 2020 року виявлено 14 575 нових випадків коронавірусної хвороби.



За минулу добу:

🔴госпіталізовано - 1 728 осіб;

🔴летальних випадків - 229;

🔴одужало - 7845 осіб;

🔴зроблено тестувань за добу - 70 752 (в тому числі методом ПЛР - 45 957, методом ІФА - 24 795).



За весь час пандемії в Україні:

🔵захворіло - 598 085 осіб;

🔵одужало - 274 324 особи;

🔵летальних результатів - 10 598;

🔵зроблено ПЛР-тестів - 4 108 825.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1080), Хмельницькій (805) і Сумській (748) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



📍Київ - 56594 випадки;

📍Вінницька область - 14 857 випадків;

📍Волинська область - 20 651 випадок;

📍Дніпропетровська область - 26202 випадки;

📍Донецька область - 19223 випадки;

📍Житомирська область - 25 111 випадків;

📍Закарпатська область - 20 827 випадків;

📍Запорізька область - 22 225 випадків;

📍Івано-Франківська область - 30 684 випадки;

📍Київська область - 28 427 випадків;

📍Кіровоградська область - 4052 випадки;

📍Луганська область - 5474 випадки;

📍Львівська область - 39 916 випадків;

📍Миколаївська область - 14 181 випадок;

📍Одеська область - 36053 випадки;

📍Полтавська область - 17 403 випадки;

📍Рівненська область - 27 054 випадки;

📍Сумська область - 20 872 випадки;

📍Тернопільська область - 24 843 випадки;

📍Харківська область - 50 252 випадки;

📍Херсонська область - 8155 випадків;

📍Хмельницька область - 25 290 випадків;

📍Черкаська область - 16 437 випадків;

📍Чернівецька область - 30143 випадки;

📍Чернігівська область - 13 159 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.