COVID-19 в Україні: сьогодні 13882 нових випадки

13882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 листопада 2020 року.
Зокрема, захворіли 684 дитини і 615 медпрацівників.
При цьому одужали 307778 осіб (напередодні - 8 420), а померли 11492 українці (напередодні - 229).
Статистика коронавірусу по регіонах:
Київ - 62620 (+ 980)
Вінницька - 15984 (+326)
Волинська - 22516 (+295)
Дніпропетровська - 31861 (+1 255)
Донецька - 20868 (+370)
Житомирська - 27 368 (+211)
Закарпатська - 22 150 (+247)
Запорізька - 26 328 (+1 086)
Івано-Франківська - 33409 (+583)
Київська - 33262 (+961)
Кіровоградська - 4557 (+102)
Луганська - 5793 (+74)
Львівська - 42874 (+824)
Миколаївська - 16229 (+484)
Одеська - 39742 (+976)
Полтавська - 19679 (+536)
Рівненська - 28860 (+399)
Сумська - 24811 (+915)
Тернопільська - 26329 (+278)
Харківська - 52538 (+546)
Херсонська - 9141 (+272)
Хмельницька - 27114 (+490)
Черкаська - 19 826 (+788)
Чернівецька - 32 067 (+357)
Чернігівська - 15 932 (+527)
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