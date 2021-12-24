COVID-19 в Україні: понад 17 тис нових випадків

10:14 16 квітень Київ, Україна





Зокрема, за минулу добу захворіли 709 дітей і 378 медпрацівників.



Також за минулу добу:

🔹 госпіталізовані - 4348 осіб;

🔹 летальних випадків - 438;

🔹 одужали - 12 054 особи;

🔹 здійснено тестувань за добу - 109 584 (в тому числі методом ПЛР - 47 421 методом ІФА - 19 030, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 133).



За весь час пандемії в Україні:

🔸 захворіли - 1 921 244 особи;

🔸 одужали - 1 465 820 осіб;

🔸 смертей - 39 096;

🔸 проведено ПЛР-тестів - 8 869 518.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) і Одеській (1315) областях.



При цьому за минулу добу 13 520 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 138 мобільними бригадами з імунізації і 578 пунктами щеплення. Загалом 432 817 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 15 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 458 153 людини. За даними МОЗ , на ранок 16 квітня в Україні зареєстровано 17 479 нових випадків COVID-19 , одужали - 12 054 людини.Зокрема, за минулу добу захворіли 709 дітей і 378 медпрацівників.Також за минулу добу:🔹 госпіталізовані - 4348 осіб;🔹 летальних випадків - 438;🔹 одужали - 12 054 особи;🔹 здійснено тестувань за добу - 109 584 (в тому числі методом ПЛР - 47 421 методом ІФА - 19 030, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 133).За весь час пандемії в Україні:🔸 захворіли - 1 921 244 особи;🔸 одужали - 1 465 820 осіб;🔸 смертей - 39 096;🔸 проведено ПЛР-тестів - 8 869 518.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) і Одеській (1315) областях.При цьому за минулу добу 13 520 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 138 мобільними бригадами з імунізації і 578 пунктами щеплення. Загалом 432 817 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 15 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 458 153 людини.









Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:



Київ - 1609 випадків / 1770 щеплень;

Вінницька область - 404 випадки / 225 щеплень;

Волинська область - 426 випадків / 688 щеплень;

Дніпропетровська область - 1332 / 385 щеплень;

Донецька область - 686 випадків / 460 щеплень;

Житомирська область - 530 випадків / 678 щеплень;

Закарпатська область - 162 випадки / 420 щеплень;

Запорізька область - 787 випадків / 558 щеплень;

Івано-Франківська область - 150 випадків / 497 щеплень;

Київська область - 926 випадків / 97 щеплень;

Кіровоградська область - 182 випадки / 300 щеплень;

Луганська область - 290 випадків / 200 щеплень;

Львівська область - +1365 випадків / 2650 щеплень;

Миколаївська область - 400 випадків / 237 щеплень;

Одеська область - 1315 випадків / 893 щеплення;

Полтавська область - 688 випадків / 352 щеплення;

Рівненська область - 554 випадки / 470 щеплень;

Сумська область - 723 випадки / 250 щеплень;

Тернопільська область - 460 випадків / 487 щеплень;

Харківська область - 1377 випадків / 230 щеплень;

Херсонська область - 316 випадків / 280 щеплень;

Хмельницька область - 892 випадки / 680 щеплень;

Черкаська область - 953 випадки / 165 щеплень;

Чернівецька область - 276 випадків / 310 щеплень;

Чернігівська область - 676 випадків / 238 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.