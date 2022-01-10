COVID-19: в Україні 9,5 тисячі нових випадків

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 28 квітня в Україні зареєстровано 9 590 нових випадків COVID-19, одужали - 20 062 людини.
Зокрема, за минулу добу захворіли 451 дитина і 217 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔸 госпіталізовані - 3623 людини;
🔸 летальних випадків - 441;
🔸 одужали - 20 062 людини;
🔸 здійснено тестувань за добу - 99 112 (в тому числі методом ПЛР - 43 841, методом ІФА - 15 489, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 782).
За весь час пандемії в Україні:
🔹 захворіли - 2 047 838 осіб;
🔹 одужали - 1 616 891 особа;
🔹 смертей - 43 391;
🔹 проведено ПЛР-тестів - 9 335 892.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.
При цьому за минулу добу 19 590 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 263 мобільними бригадами з імунізації і 667 пунктами щеплення.
Загалом 558 716 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 27 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 498 890 осіб.
Зокрема, за минулу добу захворіли 451 дитина і 217 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔸 госпіталізовані - 3623 людини;
🔸 летальних випадків - 441;
🔸 одужали - 20 062 людини;
🔸 здійснено тестувань за добу - 99 112 (в тому числі методом ПЛР - 43 841, методом ІФА - 15 489, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 782).
За весь час пандемії в Україні:
🔹 захворіли - 2 047 838 осіб;
🔹 одужали - 1 616 891 особа;
🔹 смертей - 43 391;
🔹 проведено ПЛР-тестів - 9 335 892.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.
При цьому за минулу добу 19 590 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 263 мобільними бригадами з імунізації і 667 пунктами щеплення.
Загалом 558 716 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 27 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 498 890 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:
Київ - 1070 випадків / 1876 щеплень;
Вінницька область - 223 випадки / 541 щеплення;
Волинська область - 356 випадків / 466 щеплень;
Дніпропетровська область - 584 випадки / 1 894 щеплення;
Донецька область - 811 випадків / 419 щеплень;
Житомирська область - 232 випадки / 422 щеплення;
Закарпатська область - 115 випадків / 570 щеплень;
Запорізька область - 485 випадків / 648 щеплень;
Івано-Франківська область - 102 випадки / 252 щеплення;
Київська область - 384 випадки / 820 щеплень;
Кіровоградська область - 134 випадки / 92 щеплення;
Луганська область - 213 випадків / 351 щеплення;
Львівська область - 530 випадків / 2535 щеплень;
Миколаївська область - 281 випадок / 937 щеплень;
Одеська область - 522 випадки / 1967 щеплень;
Полтавська область - 445 випадків / 1066 щеплень;
Рівненська область - 417 випадків / 431 щеплення;
Сумська область - 267 випадків / 327 щеплень;
Тернопільська область - 206 випадків / 110 щеплень;
Харківська область - 818 випадків / 1065 щеплень;
Херсонська область - 222 випадки / 424 щеплення;
Хмельницька область - 483 випадки / 813 щеплень;
Черкаська область - 445 випадків / 658 щеплень;
Чернівецька область - 129 випадків / 425 щеплень;
Чернігівська область - 116 випадків / 481 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом в світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.
Київ - 1070 випадків / 1876 щеплень;
Вінницька область - 223 випадки / 541 щеплення;
Волинська область - 356 випадків / 466 щеплень;
Дніпропетровська область - 584 випадки / 1 894 щеплення;
Донецька область - 811 випадків / 419 щеплень;
Житомирська область - 232 випадки / 422 щеплення;
Закарпатська область - 115 випадків / 570 щеплень;
Запорізька область - 485 випадків / 648 щеплень;
Івано-Франківська область - 102 випадки / 252 щеплення;
Київська область - 384 випадки / 820 щеплень;
Кіровоградська область - 134 випадки / 92 щеплення;
Луганська область - 213 випадків / 351 щеплення;
Львівська область - 530 випадків / 2535 щеплень;
Миколаївська область - 281 випадок / 937 щеплень;
Одеська область - 522 випадки / 1967 щеплень;
Полтавська область - 445 випадків / 1066 щеплень;
Рівненська область - 417 випадків / 431 щеплення;
Сумська область - 267 випадків / 327 щеплень;
Тернопільська область - 206 випадків / 110 щеплень;
Харківська область - 818 випадків / 1065 щеплень;
Херсонська область - 222 випадки / 424 щеплення;
Хмельницька область - 483 випадки / 813 щеплень;
Черкаська область - 445 випадків / 658 щеплень;
Чернівецька область - 129 випадків / 425 щеплень;
Чернігівська область - 116 випадків / 481 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом в світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.
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