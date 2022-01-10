COVID-19: в Україні 9,5 тисячі нових випадків

10:12 28 квітень Київ, Україна





Зокрема, за минулу добу захворіли 451 дитина і 217 медпрацівників.



Також за минулу добу:

🔸 госпіталізовані - 3623 людини;

🔸 летальних випадків - 441;

🔸 одужали - 20 062 людини;

🔸 здійснено тестувань за добу - 99 112 (в тому числі методом ПЛР - 43 841, методом ІФА - 15 489, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 782).



За весь час пандемії в Україні:

🔹 захворіли - 2 047 838 осіб;

🔹 одужали - 1 616 891 особа;

🔹 смертей - 43 391;

🔹 проведено ПЛР-тестів - 9 335 892.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.



При цьому за минулу добу 19 590 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 263 мобільними бригадами з імунізації і 667 пунктами щеплення.



Загалом 558 716 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 27 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 498 890 осіб.



За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 28 квітня в Україні зареєстровано 9 590 нових випадків COVID -19, одужали - 20 062 людини.Зокрема, за минулу добу захворіли 451 дитина і 217 медпрацівників.Також за минулу добу:🔸 госпіталізовані - 3623 людини;🔸 летальних випадків - 441;🔸 одужали - 20 062 людини;🔸 здійснено тестувань за добу - 99 112 (в тому числі методом ПЛР - 43 841, методом ІФА - 15 489, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 782).За весь час пандемії в Україні:🔹 захворіли - 2 047 838 осіб;🔹 одужали - 1 616 891 особа;🔹 смертей - 43 391;🔹 проведено ПЛР-тестів - 9 335 892.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.При цьому за минулу добу 19 590 осіб щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводились 263 мобільними бригадами з імунізації і 667 пунктами щеплення.Загалом 558 716 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 27 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 498 890 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:



Київ - 1070 випадків / 1876 щеплень;

Вінницька область - 223 випадки / 541 щеплення;

Волинська область - 356 випадків / 466 щеплень;

Дніпропетровська область - 584 випадки / 1 894 щеплення;

Донецька область - 811 випадків / 419 щеплень;

Житомирська область - 232 випадки / 422 щеплення;

Закарпатська область - 115 випадків / 570 щеплень;

Запорізька область - 485 випадків / 648 щеплень;

Івано-Франківська область - 102 випадки / 252 щеплення;

Київська область - 384 випадки / 820 щеплень;

Кіровоградська область - 134 випадки / 92 щеплення;

Луганська область - 213 випадків / 351 щеплення;

Львівська область - 530 випадків / 2535 щеплень;

Миколаївська область - 281 випадок / 937 щеплень;

Одеська область - 522 випадки / 1967 щеплень;

Полтавська область - 445 випадків / 1066 щеплень;

Рівненська область - 417 випадків / 431 щеплення;

Сумська область - 267 випадків / 327 щеплень;

Тернопільська область - 206 випадків / 110 щеплень;

Харківська область - 818 випадків / 1065 щеплень;

Херсонська область - 222 випадки / 424 щеплення;

Хмельницька область - 483 випадки / 813 щеплень;

Черкаська область - 445 випадків / 658 щеплень;

Чернівецька область - 129 випадків / 425 щеплень;

Чернігівська область - 116 випадків / 481 щеплення.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.



Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом в світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.