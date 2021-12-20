COVID-19 в Україні: 11 833 хворих за добу

На ранок 17 березня в країні зафіксовано 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужали - 5467 осіб.
Зокрема, захворіли 609 дітей і 388 медпрацівників.
За минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 4887 осіб;
🔹 летальних випадків - 289;
🔹 одужали - 5467 осіб;
🔹 здійснено тестувань за добу - 121 144 (в тому числі методом ПЛР - 50 966, методом ІФА - 22 035, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 143).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 1 489 023 особи;
🔸 одужали - 1 237 676 осіб;
🔸 летальних випадків - 28 986;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 7 467 108.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
Зокрема, захворіли 609 дітей і 388 медпрацівників.
За минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 4887 осіб;
🔹 летальних випадків - 289;
🔹 одужали - 5467 осіб;
🔹 здійснено тестувань за добу - 121 144 (в тому числі методом ПЛР - 50 966, методом ІФА - 22 035, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 143).
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 1 489 023 особи;
🔸 одужали - 1 237 676 осіб;
🔸 летальних випадків - 28 986;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 7 467 108.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 1121 випадок;
Вінницька область - 750 випадків;
Волинська область - 239 випадків;
Дніпропетровська область - 539 випадків;
Донецька область - 373 випадки;
Житомирська область - 482 випадки;
Закарпатська область - 557 випадків;
Запорізька область - 348 випадків;
Івано-Франківська область - 506 випадків;
Київська область - 630 випадків;
Кіровоградська область - 112 випадків;
Луганська область - 110 випадків;
Львівська область - 884 випадки;
Миколаївська область - 452 випадки;
Одеська область - 883 випадки;
Полтавська область - 265 випадків;
Рівненська область - 433 випадки;
Сумська область - 283 випадки;
Тернопільська область - 485 випадків;
Харківська область - 750 випадків;
Херсонська область - 66 випадків;
Хмельницька область - 703 випадки;
Черкаська область - 297 випадків;
Чернівецька область - 481 випадок;
Чернігівська область - 84 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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