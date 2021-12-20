COVID-19 в Україні: 11 833 хворих за добу

09:50 17 березень Київ, Україна





Зокрема, захворіли 609 дітей і 388 медпрацівників.



За минулу добу:

🔹 госпіталізовані - 4887 осіб;

🔹 летальних випадків - 289;

🔹 одужали - 5467 осіб;

🔹 здійснено тестувань за добу - 121 144 (в тому числі методом ПЛР - 50 966, методом ІФА - 22 035, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 143).



За весь час пандемії в Україні:

🔸 захворіли - 1 489 023 особи;

🔸 одужали - 1 237 676 осіб;

🔸 летальних випадків - 28 986;

🔸 проведено ПЛР-тестів - 7 467 108.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях. На ранок 17 березня в країні зафіксовано 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 , одужали - 5467 осіб.Зокрема, захворіли 609 дітей і 388 медпрацівників.За минулу добу:🔹 госпіталізовані - 4887 осіб;🔹 летальних випадків - 289;🔹 одужали - 5467 осіб;🔹 здійснено тестувань за добу - 121 144 (в тому числі методом ПЛР - 50 966, методом ІФА - 22 035, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 143).За весь час пандемії в Україні:🔸 захворіли - 1 489 023 особи;🔸 одужали - 1 237 676 осіб;🔸 летальних випадків - 28 986;🔸 проведено ПЛР-тестів - 7 467 108.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



Київ - 1121 випадок;

Вінницька область - 750 випадків;

Волинська область - 239 випадків;

Дніпропетровська область - 539 випадків;

Донецька область - 373 випадки;

Житомирська область - 482 випадки;

Закарпатська область - 557 випадків;

Запорізька область - 348 випадків;

Івано-Франківська область - 506 випадків;

Київська область - 630 випадків;

Кіровоградська область - 112 випадків;

Луганська область - 110 випадків;

Львівська область - 884 випадки;

Миколаївська область - 452 випадки;

Одеська область - 883 випадки;

Полтавська область - 265 випадків;

Рівненська область - 433 випадки;

Сумська область - 283 випадки;

Тернопільська область - 485 випадків;

Харківська область - 750 випадків;

Херсонська область - 66 випадків;

Хмельницька область - 703 випадки;

Черкаська область - 297 випадків;

Чернівецька область - 481 випадок;

Чернігівська область - 84 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.